Der Mutige wird belohnt

Als der Abpfiff über den Kunstrasen tönte, durfte sich Yuzuru Okuyama ähnlich fühlen wie Schalke-Trainer Thomas Reis 21 Stunden zuvor. Zwar sprang er nicht wie ein Flummi über den Platz, aber im Gefühl, drei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingesackt zu haben, herzte er alles, was ihm in den Weg kam. Angefangen bei Co-Trainer Kevin Grun bis hin zu allen Spielern, die vor einer stattlichen Kulisse ein deutliches Lebenszeichen gesendet hatten. „Das freut mich einfach für die Jungs, dass sie sich jetzt auch vor den eigenen Zuschauern belohnt haben“, strahlte der Trainer des SV Gescher über diesen 5:2-Sieg gegen Westfalia Osterwick. „Sie waren mutig, und genau das wollte ich sehen.“

Mutig, weil sie immer wieder den Weg nach vorne gesucht haben. Da war nichts mehr zu sehen von der Verzagtheit der Glockenstädter, die zuvor ganze 18 Tore in 17 Spielen produziert hatten. Drei Buden beim 3:1 in Lippramsdorf dienten als erster Fingerzeig, jetzt folgten diese fünf Volltreffer gegen Osterwick. „Und die sind ja nicht aus Zufall entstanden“, lächelte Okuyama. „Wir haben das genau so im Training erarbeitet.“ Tore wie das 1:1 durch Mika Büger nach Traumpass von Thorin Graßnick oder das 5:2 durch Graßnick selbst, dem ein Konter vorausgegangen war, der jedem Fußball-Ästheten das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. „Kollektiv verteidigen und dann zielstrebig nach vorne kombinieren“, hatte der Trainer seinem Personal eingeimpft. Das trägt erste Früchte, obwohl sie seit seinem Amtsantritt erst gut sieben Wochen miteinander arbeiten.

Umso wertvoller erschien dieser Sieg, weil die Liste der Ausfälle durchaus prominent besetzt war. René Böing fehlte gelbgesperrt, Marius Winking musste die letzte Partie seiner Rotsperre aus dem Dezember abbrummen. Und Marcel Probst, einer der ganz wichtigen Kicker in der Defensivreihe des SV, durfte nur vom Seitenrand mitfiebern – eine Rolle, mit der er sich wohl in den nächsten Wochen dauerhaft abfinden muss. „Der Meniskus ist auf jeden Fall beschädigt, hoffentlich nicht auch noch das Kreuzband“, erklärte der Österreicher, der sich im Heimspiel gegen DJK Coesfeld verletzt hat. Eine weitere Untersuchung muss nun Aufschluss bringen, wie lange er ausfällt.

„Die Jungs haben das aber super weggesteckt“, freute sich „Yuzu“ Okuyama. „Heute hat sich wieder gezeigt, dass wir alle Spieler brauchen und das auch funktioniert.“ Leo Evers und Eric Sundrum besetzten die Abwehrzentrale und legten Westfalia-Torschützenkönig Mario Worms an die Kette, der zwar an der Entstehung des zwischenzeitlichen 2:1 für die Osterwicker beteiligt war, ansonsten aber an diesem Tag den Kasten von Alexander Trogemann nicht in Gefahr brachte. Ein Ausrufezeichen setzte auch Michel Wilkes, der in der 72. Minute für Mika Büger kam, das 4:2 selbst schoss und das 5:2 vorbereitete – auf ungewohnter Position im Sturm. „Das zeigt, dass jeder hier weiß, was er zu tun hat“, lächelte der Trainer.

Trotz aller Euphorie: Entscheidend verbessert hat sich die Situation des SV Gescher im Tabellenkeller noch nicht, wo die Konkurrenz ebenfalls punktet und dichter an das Mittelfeld heranrückt. Zwei Zähler Polster sind es nur auf den ersten Abstiegsplatz, vier auf den TuS Gahlen, bei dem sie am kommenden Sonntag zu Gast sind. Sieben Punkte vor der roten Zone liegt Westfalia Osterwick – auch noch kein Ruhekissen für den Aufsteiger, der nach wie vor auf der Suche nach der Konstanz ist. „Die Achterbahnfahrt geht weiter“, schüttelte Mario Worms den Kopf, dessen Hoffnung auf mehr defensive Stabilität sich erneut nicht bewahrheitete. Ein einziges Spiel nur haben sie ohne Gegentor überstanden – ausgerechnet beim 0:0 bei Spitzenreiter SC Reken, der übrigens am kommenden Sonntag zu Gast im Westfalia-Stadion ist . . .