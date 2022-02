Die Tormaschine läuft heiß

Hoch, höher, Uppi: Marius Upgang-Rotert schraubte sich so sprunggewaltig in die Luft, dass den „Gelben“ angst und bange wurde.

Dass die Gastgeber nur einen Sixpack schnürten, war auch Schiri Tim Zehnich zu verdanken. Denn ein reguläres Tor gab er nicht. Den Strafstoß (Foul an Leon Bürger in der 77. Minute) von Hubi Roling hatte Schnapper Marvin Leiling pariert, den Nachschuss beförderte Roling ins Netz, wobei er mit Leiling kollidierte. Zehnich pfiff ab. Alle schauten sich an, keiner kapierte diese fragwürdige Entscheidung. „Da hab’ ich mich wohl vertan“, gab Zehnlich seinen Schnitzer nach Abpfiff ehrlich zu und entschuldigte sich bei Roling, was nicht jeder getan hätte. „Alles gut“, meinte Maduschka, „die Szene war nicht entscheidend.“

Seine Truppe, die sich in Halbzeit zwei den Frust der vergangenen Wochen von der Fußball-Seele ballerte, kam richtig ins Rollen und warf die Tormaschine an. Auf dem linken Flügel spielte Thorin Graßnick, der in der 5. Minute den Pfosten getroffen hatte, mit den Abwehrleuten aus Weseke Katz und Maus. Den kleinen Wirbelwind konnten sie in keiner Phase bändigen. Wie Orkan Zeynep rauschte er durch die löchrige Deckung.

Per Doppelschlag brachte Leon Bürger seine Kollegen auf Kurs. Bürger, das Phantom, stand da, wo ein Knipser stehen muss. Schültingkemper, Reddemann und erneut Bürger trafen zum 6:0. 7 SV Gescher - Adler Weseke 6:0; Tore 1:0, 2:0 Leon Bürger (33., 57.), 3:0 Dennis Schültingkemper (60.), 4:0 Arne Reddemann (65.), 5:0 Matteo Ubbenhorst (85.), 6:0 Leon Bürger (86.)