Die weiße Wand hält stand

Längst schon hatte Alexander Trogemann seine Bude verlassen und tummelte sich deutlich vor dem Strafraum. Der Schnapper des SV Gescher agierte als zusätzliche Anspielstation beim beinahe schon verzweifelten Versuch, eine Lücke in der weißen Wand zu finden. „Die haben einen Bus vor ihrem Strafraum geparkt“, schüttelte Marius Winking den Kopf und meinte damit den VfL Billerbeck, der nach allen Regeln der Kunst verteidigte, um dieses – wenn auch kleine – Erfolgserlebnis mitzunehmen. Ein Punkt war es am Ende, kein Riesenschritt im Kampf um den Klassenerhalt, aber immerhin. „Für die Tabelle mag das nicht großartig helfen“, gab Philipp Daldrup nach dem Abpfiff zu. „Aber für die Moral ist das super.“

Schönes Wetter, schöne Anlage in Gescher, fehlte nur noch ein prickelndes Fußballspiel, aber die 90 Minuten entwickelten sich eher zu einer zähen Angelegenheit. Wobei den Gescheranern nicht abzusprechen ist, dass sie nicht alles versucht hätten. „Wir hatten ja sehr viel Ballbesitz“, stellte Hendrik Maduschka zurecht fest. „Aber wir sind nicht richtig ins letzte Drittel gekommen.“ Denn dort hatten die Gäste aus Billerbeck ein engmaschiges Netz geknüpft: Eine Viererkette mit dem Zumbülte-Brüdern Max und Lukas sowie Timo Muddemann und Andreas Lembeck. Und davor noch einmal eine defensive Absicherung mit Niklas Kuhlage, Max Vandieken, Julien Balzer und Matthias Möllering. „Das war natürlich alles sehr taktisch geprägt“, gab Philipp Daldrup zu. Aber der Spielverlauf gab dem VfL-Trainer recht.

Nur selten kam der SV in die gefährliche Zone. Leon Bürger scheiterte nach feinem Pass von Marco Ostendarp an Max Mertens (5.), dann köpfte René Böing den Ball nach einer Flanke von Marius Upgang-Rotert an den Pfosten (17.). Das dickste Ding der ersten Halbzeit hatte aber der VfL auf dem Schlappen, als Leon Holtmann nach einem Ballgewinn von Niklas Kuhlage völlig frei vor Alexander Trogemann auftauchte, die Kugel aber am Kasten vorbei lupfte (41.).

Wie es gemacht wird, zeigte in der 52. Minute ausgerechnet ein Abwehrmann: Bei einem Freistoß von Matthias Möllering konzentrierte sich die gesamte SV-Deckung auf die langen Kerls aus Billerbeck – und nicht auf Timo Muddemann, der sich im Rücken der Abwehr wegschlich und am zweiten Pfosten direkt zum 0:1 vollendete. „Dann kriegst durch einen Standard ein Gegentor“, sah Maduschka das Spiel auf den Kopf gestellt. „Am Ende musst du froh sein, noch den Ausgleich zu schießen.“ Auch mit einem Standard: René Böing legte eine Ecke flach in den Rückraum, wo der erste Abschluss von Hubertus Roling noch geblockt wurde, Nummer zwei aber zum 1:1 ins lange Eck flog (67.). „Die Variante hätte ich wissen können“, ärgerte sich Philipp Daldrup ein wenig. „Aber insgesamt war unser Auftritt sehr ordentlich.“ 7 SV Gescher – VfL Billerbeck 1:1; Tore: 0:1 Timo Muddemann (52.), 1:1 Hubertus Roling (67.).