Eiskalte Dusche besiegelt Pokalpleite

„Dieser Freistoß hat uns das Genick gebrochen“, ärgerte sich SV-Trainer Gustav Mauritz kurz nach Abpfiff. Zumal Schlussmann Alexander Troggemann erheblichen Anteil an dieser eiskalten Dusche hatte. So knallte Vennemann das Leder zwar stramm in Richtung Kasten, sein flacher Abschluss in die Torwartecke wäre allerdings wohl leichte Beute für den SV-Schlussmann gewesen – wäre dem Pechvogel der Ball nicht durch die Hosenträger ins Netz gerutscht. „So etwas kann passieren“, nahm Mauritz seinen Keeper im Anschluss in Schutz. Immerhin war es nicht zuletzt Troggemann zu verdanken, dass es nur mit einem 0:1 zur Halbzeit in die Kabinen ging.

Obwohl die Gescheraner als Gastgeber von Beginn an durchaus engagiert zu Werke gingen, nahm der Landesligist aus Ahaus schnell das Heft in die Hand. Die Feldüberlegenheit der in weiß gekleideten Gäste resultierte auch gleich in den ersten Hochkarätern. Der Offensivabteilung des Favoriten mangelte es aber noch zunächst an der Kaltschnäuzigkeit – und zur Not war Troggemann zur Stelle. Nach etwa 20 Minuten war allerdings auch dieser machtlos. Jens Büsker zog aus halblinker Position aus knapp 18 Metern einfach mal ab – sein Schlenzer senkte sich sehenswert in den Giebel des Gescheraner Tores (19.). „Dennoch können wir mit unserer Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden sein“, sah Mauritz, dass sich sein Personal auch trotz des ersten Nackenschlags nicht aufgab und weiter leidenschaftlich in jedem Zweikampf warf.

Daran wollten sie nach der Pause anknüpfen, dann kam die besagte eiskalte Dusche (46.). In der Folge waren sämtliche Angriffsbemühungen der Gastgeber zu harmlos, um der Partie mit einem möglichen Anschlusstreffer nochmals neues Leben einzuhauchen. Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite. Zunächst blieb Christopher Behrendt im Eins-gegen-Eins ganz cool und erhöhte auf 3:0 (55.), dann begrub Justus Schücker mit seinem Treffer zum 4:0 sämtliche wage SV-Hoffnungen auf ein Pokalwunder endgültig (77.). Erneut Schücker setzte mit seinem zweiten Streich des Tages den 5:0-Schlusspunkt (88.). „Die Ahauser haben eine enorme spielerische Klasse. Das ist eine super Truppe“, zollte Mauritz dem Team von Trainer Frank Wegener Respekt. Trotzdem habe sich sein Team über weite Teile in dieser Flutlicht-Partie gegen den Favoriten ordentlich verkauft. 7 SV Gescher – Eintracht Ahaus 0:5; Tore: 0:1 Jens Büsker (19.), 0:2 Hendrik Vennemann (46.), 0:3 Christopher Behrendt (55.), 0:4, 0:5 Justus Schücker (77., 88.)