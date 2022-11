Familie rückt in den Fokus

Das Torfestival gegen das völlig überforderte Schlusslicht TuS Haltern II erlebte er nicht mehr an der Seitenlinie mit. Gustav Mauritz verbrachte den Sonntag mit seiner Familie, und genau das ist auch der Plan für die nächsten Wochen. „Ich möchte jetzt einfach die Zeit mit meiner Frau und den Kindern genießen“, blickt er voraus. Kein Fußball, der für ihn in den vergangenen Wochen mehr und mehr anstrengend geworden sei. „Deshalb ist es völlig okay so“, kommentiert er sein vorzeitiges Ende gemeinsam mit Bas Reekers als Trainer beim Bezirksligisten SV Gescher. „Wir gehen im Guten auseinander.“

Eine Feststellung, auf die auch Markus Lammerding Wert legt. „Eigentlich behalten wir in unserem Verein immer die Nerven“, betont der SV-Vorsitzende. Die Zusammenarbeit mit einem Trainerteam mitten in der Saison zu beenden, sei nicht der übliche Stil – in diesem Fall aber einer verfahrenen Situation geschuldet. „Irgendwie hat es zwischen Trainern und Mannschaft nicht gepasst, und letztlich stimmten auch die Ergebnisse nicht.“ Der SV Gescher, von vielen Experten im Vorfeld im oberen Tabellendrittel erwartet, dümpelte dicht vor der Abstiegszone.

Dabei sei das Gespräch, das am Freitagabend mit dem Sportvorstand um den Fußball-Abteilungsleiter Christoph Kloster anberaumt worden war, völlig ergebnisoffen gewesen, sagt Lammerding. Im Laufe des Abends sei dann der Gedanke gereift, einen Schlussstrich zu ziehen – „schade, aber ich kann das akzeptieren“, erklärt Mauritz, der für sich selbst festgestellt habe, dass ein Festhalten am Posten keine gute Lösung gewesen wäre. „Ich habe mit der Mannschaft einfach nicht so zusammengefunden, wie ich mir das gewünscht hatte.“ Unterschiedliche Vorstellungen seien die eine Sache gewesen, sicherlich aber auch die familiäre Situation, denn just wenige Wochen vor seinem Amtsantritt hatten er und seine Frau Kim nach der zweieinhalbjährigen Tochter Lotte mit Sohn Henry das zweite Kind bekommen.

Für den 36-jährigen Grund genug, erst einmal auf die Bremse zu treten. „Ich brauche jetzt eine Pause vom Fußball und keine Anrufe“, macht er nach der zweiten negativen Erfahrung binnen eines Jahres deutlich: Im November 2021 hatte er sich vorzeitig von der SpVgg Vreden II verabschiedet, die zur neuen Saison auf einen anderen Trainer setzen wollte, jetzt kam das frühzeitige Aus nach vier Monaten in Gescher. „Vielleicht“, sagt Gustav Mauritz, „kehre ich irgendwann in den Jugendbereich zurück.“

Beim SV läuft nun die Suche nach einer Nachfolgelösung auf Hochtouren. Am Sonntag beim 13:0-Kantersieg gegen den TuS Haltern II stand Manni Ostendorf verantwortlich an der Seitenlinie, das soll aber ein einmaliger Ausflug bleiben – zumal es am Sonntag gegen „seinen“ SuS Stadtlohn geht, wo Mauritz-Vorgänger Hendrik Maduschka erfolgreich arbeitet. „Dass wir Manni in der Funktion als Sportlichen Leiter haben, ist für uns eine Riesensache, ein Glücksfall“, betont Markus Lammerding. Damit habe er aber mehr als genug zu tun. Vermeiden wollen die Verantwortlichen einen Schnellschuss. „Ich denke, dass wir bis zum Saisonende auf eine Interimslösung setzen, möglicherweise vereinsintern“, blickt der Vorsitzende voraus. Denn wichtig sei nun, für die neue Spielzeit 2023/24 eine nachhaltige Regelung zu finden: „Vor allem muss es ein Trainer sein, der zu unserer Mannschaft passt.“

