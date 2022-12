Gemeinsam für den SV Gescher

Zugegangen sind sie auf beide Kandidaten ursprünglich einzeln. Abklopfen, ob sie sich vorstellen können, beim SV Gescher anzupacken. „In den Gesprächen ist dann schnell die Konstellation eines gleichberechtigten Duos auf den Tisch gekommen“, erzählt Christoph Kloster. André Hippers, Meistermacher und aktuell Spielertrainer beim FC Epe, und Martin Arends, ein Urgestein des SuS Stadtlohn – sie machen ab dem Sommer gemeinsame Sache und werden am Ahauser Damm das Kommando übernehmen. Zwei Vollblut-Fußballer, die vor allem auf Gescheraner Jungs setzen wollen.

Denn das große Potenzial, das sie beim SV aus einer hervorragenden Jugendarbeit schöpfen können, hat letztlich den Ausschlag gegeben. „In diesem Punkt hat es bei den Gesprächen voll gematcht“, spricht Fußball-Abteilungsleiter Kloster von einer identischen Wellenlänge. „Wir wollen nicht für ein paar Punkte mehr Leute von auswärts holen“, vertritt Hippers einen klaren Standpunkt. Die eigenen Spieler weiterentwickeln, das ist die Vorgabe, ergänzt Martin Arends: „Wir brauchen Typen, die sich mit der Sache und dem Verein identifizieren.“ Emotionen sind die halbe Miete. Das werden sie in die richtigen Bahnen lenken, daran hegt Manni Ostendorf keinen Zweifel. „Jung, ehrgeizig und mit viel Fachwissen“, so charakterisiert der Sportliche Leiter die künftigen Trainer. „Sie können hervorragend vermitteln, was umgesetzt werden soll.“

Das neue Duo kennt sich aus der gemeinsamen Zeit in Stadtlohn, ist seitdem freundschaftlich verbunden – „und wir haben immer mal darüber nachgedacht, im Trainerbereich gemeinsame Sache zu machen“, erzählt Arends, der von den prima Rahmenbedingungen in Gescher schwärmt. „Tolle Jugendarbeit, tolle Anlage, viele Zuschauer“, lächelt der 37-Jährige. „Dann noch in Kombination mit André, das macht es rund.“

Für André Hippers wird es der Schritt zurück von der Landes- in die Bezirksliga, den unternimmt er aber ganz bewusst. „Ich möchte den großen Aufwand etwas zurückschrauben“, erklärt der 33-Jährige. Genau das habe er bei seinem frühzeitig angekündigten Abschied aus Epe auch so kommuniziert. Umso mehr freut er sich über die Duo-Lösung mit Martin Arends. „So können wir die Arbeit aufteilen“, sagt der offensive Mittelfeldmann. „Und es ist immer gut, wenn jemand am Rand steht, während ich selbst spiele.“

Mit den beiden Neuen soll zur kommenden Saison wieder mehr Kontinuität in der Glockenstadt Einzug halten, hoffen die Verantwortlichen. Nach dem Wechsel von Hendrik Maduschka zum SuS Stadtlohn dauerte die Zusammenarbeit mit Gustav Mauritz und Bas Reekers nur vier Monate, ehe Christian Lanfer die Mannschaft bis zur Winterpause betreute. In der Rückrunde soll Yuzuru Okuyama die Spielzeit zu einem guten Ende führen, bevor er an Arends und Hippers übergibt.

In ihre Hände wird er einen Bezirksligisten legen, davon zeigen sich alle Beteiligten überzeugt, auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsränge nach einer höchst durchwachsenen Hinserie nur magere zwei Zähler beträgt. „Der SV Gescher hat absolut die Qualität, die Bezirksliga zu halten“, ist sich Martin Arends sicher. Und sollte wider Erwarten doch der fußballerische GAU eintreten, ist das für die beiden Neuen kein Grund, einen Rückzieher zu machen: „Die Zusage gilt völlig unabhängig von der Liga.“ Denn vor allem geht es um den SV Gescher.