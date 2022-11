Heißes Herz und flinke Füße

Das Losberg-Stadion war fest in Gescheraner Hand. Lauthals gröhlte die Anhängerschar ihre Choräle unterm Tribünendach. Freudetrunken feierten die Fans die Nullnummer beim Klassenprimus SuS Stadtlohn.

Christian Lanfer, 54, staunte über das Auftreten seines Personals, das ihm nach der Demission von Gustav Mauritz und Bas Reekers kurzfristig anvertraut worden war. „Ich fass’ es nicht“, sagte er nach dem Schlusspfiff, „am Mittwoch war die Mannschaft noch mausetot, Doch heute hat sie gezeigt, wie lebendig sie ist.“ Im Nachsatz meinte Lanfer: „Man sieht: Es geht nur gemeinsam! Wenn alle an einem Strang ziehen, kommen wir da unten wieder raus.“

Die Stadtlohner besaßen in diesem hitzigen Aufeinandertreffen ein Chancenplus. Andererseits musste Johannes Tenrink (4. Minute) früh einen frechen Heber von René Böing von der Torlinie schlagen. Auf der anderen Seite hielt Alex Trogemann seine Bude sauber.

Nach der Pause hätten Laurentin Tuca (50.) und der eingewechselte Anton Jannes Macha (62.) den Spitzenreiter in Führung bringen müssen. „Diese beiden Chancen hätten wir machen müssen“, haderte SuS-Coach Hendrik Maduschka mit seiner Offensive, „die Gescheraner haben sich das 0:0 verdient, weil sie alles reingeknallt haben.“ Oder wie Christian Lanfer die Eigenschaften treffend beschrieb: „Flinke Füße, ein heißes Herz und einen kühlen Kopf.“ Dass sich seine Akteure „manchmal hart an der Grenze des Erlaubten“ bewegten, nahm ihnen ihr Ex-Vorgesetzter Maduschka nicht krumm: „Das gehört dazu.“ In der aufgewühlten Atmosphäre mit zwei Ampelkarten für René Böing (88.) und Johannes Tenbrink (90. + 3) teilten sie sich die Punkte. Lanfer verkündete: „Ich bin zufrieden!“ Maduschka stellte fest: „Wir sind personell auf der letzten Rille und liegen im Soll.“ 7 SuS Stadtlohn - SV Gescher 0:0