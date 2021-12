Ideallösung im Doppelpack

Früh schon hatte Hendrik Maduschka mitgeteilt, den SV am Saisonende zu verlassen und zu seinem Heimatverein SuS Stadtlohn zurückzukehren – und das gemeinsam mit seinem Co-Trainer Alex Lanfer. Folglich mussten die Verantwortlichen tätig werden und nahmen eine Duo-Lösung ins Visier. „Ich bin Fan davon“, lächelt Reinhard Höing. „Zumal für uns klar war, dass wir für unsere junge Mannschaft keinen reinen Spielertrainer holen wollen“, ergänzt Christoph Kloster.

Gustav Mauritz, der bis vor wenigen Wochen beim Ligakonkurrenten SpVgg Vreden II tätig war, rückte schnell auf die Liste der Favoriten und war auch seinerseits angetan von der Anfrage aus Gescher. „Er hat die Idee mit Bas Reekers als zweitem Trainer ins Spiel gebracht“, erklärt Höing.

Eine ideale Lösung, davon sind alle Beteiligten überzeugt. So wird der 35-jährige Mauritz künftig an der Seitenlinie die Verantwortung übernehmen, während der sieben Jahre jüngere Bas Reekers die Mannschaft auf dem Feld unterstützen will – mit der Empfehlung zahlreicher Spiele in der Regional- und Oberliga, die der Sohn des 219-fachen Bundesligakickers Rob Reekers (VfL Bochum) absolviert hat. „Für mich ist das ein super Einstieg ins Trainergeschäft“, lächelt der 1,88 Meter große Innenverteidiger, der seit dem Sommer für die SpVgg Vreden II in der Bezirksliga aufläuft und dort auch unter Mauritz trainiert hat. „Ich mag es familiär, und Fußball muss auch Spaß machen.“ Da sieht er den SV Gescher als prima Adresse.

Eine Adresse, die auch dafür steht, konsequent immer wieder Spieler aus dem eigenen Talentschuppen einzubauen. „Ich finde diesen Weg sehr gut und habe mir auch schon die A-Jugend angesehen“, berichtet Mauritz, der selbst jahrelang im Jugendbereich tätig war und in Vreden mit der U 23 die Aufgabe übernommen hatte, Talente an die Oberliga-Mannschaft heranzuführen. „Für uns ein ganz wichtiger Aspekt“, betont Christoph Kloster. Natürlich werde es ohne den ein oder anderen erfahrenen Spieler nicht gehen: „Aber für uns ist wichtig, eine Entwicklung zu sehen.“ Dafür soll das neue Trainer-Duo die nötige Zeit bekommen.

Bis zum Dienstantritt wird es noch ein paar Monate dauern, aber die Arbeit für die beiden Neuen geht schon jetzt los. In die Gespräche mit allen Spielern werden sie zeitnah gehen. „Wir wollen den Kader möglichst so zusammenhalten“, sagt Reekers. Und Mauritz wird bei den weiteren Spielen des SV in dieser Saison schon regelmäßiger Zaungast sein, bevor er im Sommer selbst das Kommando übernimmt.