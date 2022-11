Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten

Am ersten Advent hatte der Bezirksligist SV Gescher die Spendierhosen an und verteilte fleißig Weihnachtsgeschenke. Vorwärts Epe, eine der Spitzenmannschaften in dieser Klasse, staunte und sagte artig Dankeschön. Mit einem 6:0-Sieg im Sportgepäck traten die Gäste sichtlich vergnügt die Rückreise an.

Die erste Halbzeit war zum Vergessen! Käpt’n Marcel Probst, sonst die Zuverlässigkeit in Person, leistete sich einen katastrophalen und viel zu kurzen Rückpass, der Keeper Alex Trogemann nicht erreichte, dafür aber Leon Kernebeck. Mühelos überwand Kernebeck (5. Minute) den guten „Troge“ zum 1:0.

Es kam noch dicker: Marius Winking vertändelte nicht mal 60 Sekunden später den Ball. Mit einem Heber erhöhte Schlitzohr Umut Berke (6.) auf 2:0.

Die Hausherren hatten einen gebrauchten Tag erwischt. Denn Leon Bürger (37.) sah auch noch den roten Karton nach Foul an Timo Scherping. Seine Mitspieler waren sich einig: komplett überzogen. Schiri Marcel Plastow rechtfertigte in der Pause seine Entscheidung: „Der Gescheraner hat den Gegenspieler von hinten an der Achillessehne oder der Wade getroffen. Mit offener Sohle.“ Bürger verstand die Fußballwelt nicht mehr und wird in diesem Jahr frühzeitig in die Winterpause gehen.

Dennis Schültingkemper, der dienstälteste Akteur im Kader, der Interimstrainer Christian Lanfer bei der Arbeit unterstützt, wusste schon, was die Uhr geschlagen hat: „Wenn du gegen ein so starkes Team mit zwei Toren hinten liegst und einen Mann weniger auf dem Feld hast, ist es extrem schwer, nochmal zurückzukommen.“

In der Tat! Nach dem 0:3 durch Nicolas Werink (53.) gingen die Köpfe bei den Hausherren endgültig runter. „Danach“, so Schültingkemper, „hat Epe seine ganze Klasse ausgespielt.“ Adrian Tim Kraushaar (61.) erhöhte auf 4:0. Tim Drießen (68.) steuerte ein Eigentor zum 5:0 bei. Sebastian Ter Braak (87.) erzielte das 6:0. Marius Upgang-Rotert traf nur noch das Aluminium. 7 SV Gescher - Vorwärts Epe 0:6; Tore: 0:1 Leon Kernebeck (5.), 0:2 Umut Berke (6.), 0:3 Nicolas Werink (53.), 0:4 Arian Tim Kraushaar (61.), 0:5 Tim Driessen (68., ET), 0:6 Sebastian Ter Braak (87.).