Kein Trainer, aber 13 Tore

Wieder und immer wieder dröhnte die Torhymne aus den Boxen, und angesichts der Dauerbeschallung dürften nicht wenige der Zuschauer mit einem fiesen Ohrwurm nach Hause gegangen sein: „Rockin’ all over the world“ von Status Quo lief gefühlt in Endlosschleife über den Ahauser Damm – 13 Spülungen für die Gehörgänge, für jedes Tor, das der SV Gescher gestern gegen Schlusslicht TuS Haltern II erzielt hatte, einmal. „Die Jungs waren heute gefordert“, lächelte Manni Ostendorf. „Und sie haben geliefert.“

Das war der Abschluss von turbulenten Tagen. Eigentlich beginnt die Session in der Karnevalshochburg Gescher erst am 11. 11., aber beim SV ging es schon vorher jeck zu: erst Trubel, dann Jubel und Heiterkeit. Am späten Freitagabend einigten sich die Verantwortlichen und das Trainerteam Gustav Mauritz und Bas Reekers darauf, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Am Samstag wurde die Mannschaft darüber informiert, die dann am Sonntag mit Glanz und Gloria die dringend nötigen drei Punkte einfuhr. Ausnahmsweise mit dem Sportlichen Leiter Manni Ostendorf an der Seitenlinie, nicht mehr mit Gustav Mauritz. „Ich habe leider mit der Mannschaft nicht so zusammengefunden, wie ich mir das erhofft hatte“, gab der scheidende Coach zu. Wer sein Nachfolger werden soll, stand gestern noch nicht fest.

Der Pflichtsieg, den der SV liefern musste, geriet zu einem Schaulaufen. „Allerdings mit Unterstützung des Gegners“, räumte Ostendorf ein, dass die bemitleidenswerten Gäste nicht annähernd Bezirksliga-Format erreichten. „Allerdings sah es in der ersten Halbzeit ja lange nicht danach aus, dass es so deutlich werden würde.“ Nachdem Leon Bürger in der 19. Minute den Bann gebrochen und Marius Upgang-Rotert nachgelegt hatte (25.), hieß es nach 37 Minuten „nur“ 2:0 – wobei die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt schon vier weitere „Hundertprozentige“ ausgelassen hatten. Florian Ploß mit einem 22-Meter-Schuss nach abgewehrtem Freistoß erhöhte auf 3:0 (38.), und in der Nachspielzeit legte Leon Bürger mit einem Doppelpack zum 5:0 nach.

Gang raus? Sehr zum Leidwesen des TuS Haltern verzichteten die Gescheraner auf irgendein Geplänkel. „Die Mannschaft hat bis zum Ende die Bereitschaft gezeigt, sich Chancen zu erspielen und Tore zu machen“, lobte Ostendorf das Personal. Erneut Leon Bürger, dann Marius Upgang-Rotert, Matteo Ubbenhorst und Tarek El-Abdulah jeweils mit einem Doppelpack und Thorin Graßnick schraubten das Ergebnis auf 13:0. Erleichterung allenthalben rund um die leidige Trainergeschichte, auch wenn nicht sicher ist, ob Haltern durchzieht und die Punkte und die vielen schönen Tore auf dem SV-Konto bleiben. 7 SV Gescher – TuS Haltern II 13:0; Tore: 1:0 Leon Bürger (19.), 2:0 Marius Upgang-Rotert (25.), 3:0 Florian Ploß (38.), 4:0, 5:0 und 6:0 Leon Bürger (45.+3, 45.+4, 46.), 7:0 Thorin Graßnick (52.), 8:0 und 9:0 Marius Upgang-Rotert (54., 66.), 10:0 und 11:0 Matteo Ubbenhorst (68., 70.), 12:0 und 13:0 Tarek El-Abdulah (80., 85.).