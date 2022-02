Konstanz ist das Zauberwort

Der Tabellenführer hat am vergangenen Sonntag gepatzt. Für Sebastian Scheinig allerdings kein Grund, jetzt großartig zum Angriff zu blasen. „Dafür ist der Abstand einfach zu groß. Appelhülsen ist in der Hinrunde extrem konstant aufgetreten“, macht sich Scheinig, der gemeinsam mit André Dumpe das Trainerduo bei SuS Hochmoor bildet, nicht allzu große Hoffnungen auf eine Aufholjagd. Immerhin trennen die Arminia auf Platz eins mit 43 Punkten und die Hochmooraner auf dem dritten Rang mit 32 Punkten stolze elf Zähler – wobei der SuS mit einem Spiel weniger noch näher herankommen könnte.

SuS Hochmoor will sich in der Rückrunde weniger Punktverluste erlauben

Woran es gelegen hat, dass der Abstand auf die Tabellenspitze derartig groß ist, liegt für Scheinig auf der Hand. „Leider haben wir uns einfach mehr Aussetzer erlaubt, so einfach ist das“, wird er deutlich und denkt an die beiden aufeinanderfolgenden Niederlagen an den Spieltagen elf und zwölf. Zunächst setzte es eine 1:4-Heimpleite im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TSG Dülmen III, eine Woche später gerieten die Hochmooraner zu Gast bei Union Lüdinghausen II mit 2:4 unter die Räder. „Die Dülmener haben brutal stark gespielt, in Lüdinghausen hatten wir einen Totalausfall. Aber solche Tage gibt es im Fußball nun einmal“, hat Scheinig die Partien längst aufgearbeitet. Nichtsdestotrotz: Diese zweiwöchige Schwächephase haben die Appelhülsener genutzt, um Luft auf den seinerzeit ärgsten Konkurrenten um den Aufstiegsplatz gut zu machen. Hinzukommen Punkteverluste aus der ersten Hinrundenhälfte, als das Duo Scheinig/Dumpe noch nicht für seinen Vorgänger Jochen Kloster übernommen hatte.

Und dennoch: Die bisherige Bilanz liest sich trotzdem sehr ordentlich. Zumal der SuS beim 1:1-Remis im Spitzenduell gegen Appelhülsen gezeigt hat, dass er auf dem höchsten Liga-Niveau mithalten kann. „Da waren wir voll auf der Höhe und hätten auch durchaus gewinnen können, die Punkte haben wir woanders liegen gelassen“, betont Scheinig. Entsprechend lag der Fokus in der Vorbereitung darauf, in Zukunft noch konstanter aufzutreten. Wobei dem SuS in den Wintermonaten ein Stein nach dem nächsten in den Weg gelegt wurde. „Einerseits sind die Platzverhältnisse auf unserem Hybrid-Platz eher schwierig, dann sank auch die Trainingsbeteiligung immer weiter“, zieht Scheinig ein eher maues Vorbereitungs-Fazit. Nicht zuletzt, da seine Mannschaft schlussendlich auch vom Coronavirus heimgesucht wurde. Aufgrund mehrerer Fälle musste daher der Auftakt gegen SW Beerlage verschoben werden. „Ob wir am Sonntag starten können, steht auch noch auf der Kippe. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen“, verrät der SuS-Trainer.

Trotz dieser erschwerten Bedingungen ist die Zielsetzung für die verbleibenden 15 Ligaspiele eindeutig. „Wir wollen die beste Rückrunden-Mannschaft werden“, gibt Scheinig die Marschroute vor. Dass dies allerdings kein Selbstläufer wird, wissen sie in Hochmoor genau. So stehen etwa noch Auswärtsaufgaben in Appelhülsen oder auch Dülmen an. „Wir haben das Zeug dazu, jedes Spiel zu gewinnen. Dann muss man auch regelmäßig seine Leistung abrufen“, lautet Scheinings Credo. Vermeidbare Punktverluste wie in der Hinrunde wollen sie vermeiden, Konstanz ist das Zauberwort.