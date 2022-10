Mit Dreierkette und Glücksbringer

Gescher

Das Lächeln kehrte Mitte der zweiten Halbzeit zurück. Mit dem Gefühl, dass sein Personal restlos alles im Griff hatte, durfte Gustav Mauritz am Seitenrand in den Genießer-Modus umschalten. „Wichtig war, nach der Führung die Spannung zu halten“, erklärte er nach dem Abpfiff. „Dann war klar, dass wir noch mehr Tore schießen würden.“ Genauso kam es – und mit diesem 3:0 gegen die SG Coesfeld 06 bekam der SV Gescher die so dringend benötigte Kehrtwende. Was dem Trainer ganze Steinbrocken vom Herzen fallen ließ, wobei er gar nicht sich selbst in den Mittelpunkt rücken wollte: „Überragend, was die Jungs heute rausgehauen haben.“

Von Frank Wittenberg