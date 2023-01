Mit mehr als 100 Prozent zum Ziel

19 Zähler und Rang zwölf nach der Hinrunde, nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, das ist die – sicherlich unerwartete – Realität in der Glockenstadt. Und das Ergebnis einer reichlich verkorksten Serie, in der fast so viele Trainer in der Verantwortung standen wie sonst nur beim ruhmreichen FC Schalke 04 in seinen „besten“ Zeiten. Nach nur vier Monaten endete die Zusammenarbeit mit Gustav Mauritz und Bas Reekers, weil Übungsleiter und Mannschaft zu oft nicht auf einen Nenner kamen. Manni Ostendorf, eigentlich Sportlicher Leiter, sprang in zwei Spielen ein, dann übernahm Christian Lanfer bis zur Winterpause. Ein Sieg blieb dem Urgestein verwehrt, auch wenn sie mit den Unentschieden in den schweren Auswärtsspielen bei SuS Stadtlohn und ASC Schöppingen wichtige Zeichen gesetzt haben.

Nun also Trainer Nummer fünf. Wobei auch die Arbeit von Yuzu Okuyama beim SV befristet bis zum Saisonende ist, denn zur neuen Spielzeit steht der Japaner beim A-Ligisten FC Vreden im Wort. Die Gescheraner wiederum werden dann vom Duo Martin Arends und André Hippers übernommen. Ihnen will „Yuzu“ einen Bezirksligisten übergeben. „In diesem fünf Monaten werde ich mehr als 100 Prozent geben“, verspricht er. Den vollen Einsatz, den er vorlebt, will er von seinen Jungs auch im Training und Spiel sehen.

Es lässt sich gut an. „Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen“, sagt Okuyama, der viele Jahre für die SpVgg Vreden gespielt und zuletzt dort als Co-Trainer an der Seite von Engin Yavuzaslan gewirkt hat. Er will ihnen das Vertrauen zurückgeben, den Glauben an die zweifellos vorhandene Stärke. Den Gegner stressen, ein gutes Gegenpressing aufziehen, nach Ballgewinn schnell umschalten, und das im Kollektiv, so stellt er sich das vor. „Ist doch klar“, lächelt er. „Je mehr Spieler du in den gegnerischen Strafraum bringt, desto mehr Chancen hast du, auch ein Tor zu erzielen.“ Und da haben sie Nachholbedarf, denn ohne die 13 Treffer in einem einzigen Spiel gegen Schlusslicht TuS Haltern II kommen die Gescheraner auf 18 Buden in 16 Spielen. Nicht wirklich üppig.

Das 5:0 im ersten Test gegen den Landesligisten SG Borken dient als Mutmacher. „Da haben die Jungs schon sehr gut umgesetzt, was wir vorher im Training erarbeitet hatten“, zeigt sich Okuyama zufrieden. So muss es weitergehen in den nächsten Vorbereitungsspielen gegen Oberligist SpVgg Vreden (17. Januar) sowie die Niederrhein-Bezirksligisten TuB Bocholt (21. Januar) und VfL Rhede (29. Januar). Dafür werden sie hart arbeiten – allein in dieser Woche hat der 42-Jährige fünf Einheiten angesetzt, am kommenden Samstag gleich zwei. „Das gibt schwere Beine, aber ich habe das Gefühl, dass die Spieler auch Lust darauf haben.“ So wie „Yuzu“ selbst, der zudem froh über eine wertvolle Unterstützung ist: Kevin Grun, bisher Trainer der C-Junioren des SV, steht in der Rückrunde als Co-Trainer an seiner Seite. „Für mich ist ein Co nicht nur dazu da, die Hütchen einzusammeln“, betont Okuyama. „Ich freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit.“