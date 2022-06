SV Gescher mit einem „Sixpack“

Aber noch ist nichts gewonnen. „Jetzt folgt das nächste Aufstiegsspiel“, erzählte Schroer, der das Team in der vierten Saison coacht, „Gegner ist der TSV Amshausen.“ Die Mannschaft aus dem Raum Bielefeld hat zeitgleich 3:2 bei DJK SV Mauritz 1906 gewonnen. „Die Partie ist auf Donnerstagabend datiert“, berichtete er, „doch wir haben einen Antrag auf Verlegung gestellt.“ Wunschtermin für das Gastspiel ist das Wochenende.

Nach nicht mal einer Viertelstunde lagen die Gastgeberinnen bereits 2:0 vorn. Nina Heming (4. Minute), die sich im Sommer für ein halbes Jahr nach Australien verabschieden wird, und Kapitänin Philine Barden (14.) hatten getroffen. Da dachten die vielen Zuschauer an ein Schützenfest. In der 22. Minute folgte allerdings ein herber Schock: Yvonne Hörnemann, die Zehnerin, die im Mittelfeld die Fäden zog, kam ohne gegnerische Einwirkung auf dem Kunstrasen zu Fall. Schreiend lag sie auf dem Boden, dass alle wussten: Oha, da ist was passiert! Auf einer Trage wurde sie vom Platz gebracht, der Sanitäter vom Rettungswagen, der bald darauf eintraf, tippte in einer Vorabdiagnose auf einen Bruch des Sprunggelenks. Gute Besserung, Yvonne!

Nach diesem Schreckmoment brauchte der Tabellendritte der Kreisliga A, der in die Aufstiegsrunde gerutscht war, weil der FC Epe verzichtet hatte, einige Zeit, bis die Kombinationen wieder flüssig liefen. Wiederum Barden erhöhte kurz vorm Pausenpfiff auf 3:0 (45. + 6) mit feinem Direktschuss auf Pass von Nina Hayck.

Im zweiten Durchgang schnürten Nina Hayck (52. und 72.) sowie Tabea Ubbenhorst (57.) einen „Sixpack“, ehe Katharina Rimpel (84.) mit dem 1:6 für ein wenig Ergebniskosmetik sorgte.

Der Erfolg hätte angesichts der Chancen und zwei Aluminiumtreffern von Philine Barden (39. und 68.) noch deutlich höher ausfallen können. Guido Schroer war dennoch happy! 7 SV Gescher - FFC Ennepetal 6:1; Tore: 1:0 Nina Heming (4.), 2:0, 3:0 Philine Barden (14., 45. + 6), 4:0 Nina Hayck (52.), 5:0 Tabea Ubbenhorst (57.), 6:0 Nina Hayck (72.), 6:1 Katharina Rimpel (84.)