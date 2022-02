SV plant die „Flucht nach vorne“

Knapp über fünf Monate ist es mittlerweile her: Mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim hochgelobten Favoriten GW Nottuln II hat der SV Gescher II bereits am zweiten Spieltag ein wahres Ausrufezeichen gesetzt. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Es sollte der einzige Sieg der Gescheraner in der Hinrunde bleiben. Es folgten neun Niederlagen und drei Unentschieden – entsprechend hängt die rote Laterne zur Halbserie in der Glockenstadt, was bei Jens Tendahl Fragezeichen aufwirft. „Schwer zu erklären, warum wir nach guten Auftritten zum Auftakt in der Folge kaum noch Punkte geholt haben“, zieht der Trainer nach seiner ersten Hinserie beim SV eine bisher ernüchternde Zwischenbilanz. Seine Vermutung: „Für den Kopf ist es natürlich schwer, wenn du eigentlich gut spielst und dann trotzdem nichts Zählbares mitnimmst. Dann entwickelt sich ein kleiner Teufelskreis.“

Fußball: Gescheraner Reserve will in der Rückserie möglichst früh die rote Laterne abgeben

Ein Sinnbild für die bisherige Saison lieferte – im Nachhinein betrachtet – der Liga-Auftakt zu Hause gegen Fortuna Seppenrade. „Wir waren klar die bessere Mannschaft, machen aber unsere Tore nicht. Stattdessen reicht ein kleiner Abstimmungsfehler aus und wir gehen mit 0:1 als Verlierer vom Platz“, blickt Tendahl zurück. Es folgen ähnliche Auftritte etwa gegen TSG Dülmen II, SW Holtwick oder auch Tabellenführer Westfalia Osterwick – mit dem gleichen Resultat. Die Gescheraner sind gut in der Partie, Punkte gibt es aber nicht. „Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir auch sehr schwache Spiele dabei hatten, bei denen es nichts schönzureden gibt“, betont der Trainer.

Ein Blick auf die Statistik zeigt eindeutig, woran es hapert: Mit 14 Treffern stellt die SV-Reserve die schwächste Offensivabteilung der Liga. Vor dem anstehenden Rückrundenauftakt zu Gast bei Fortuna Seppenrade ist die Zielsetzung entsprechend eindeutig. „Fehlerminimierung in der Defensive und Kaltschnäuzigkeit in der Offensive“, fasst es Tendahl zusammen. So sollen nach und nach die Zähler für das Erreichen des sicheren Ufers gesammelt werden. Die Mission „Nichtabstieg“ geht der Trainer guter Dinge an. Nicht zuletzt, da die Stimmung in der Mannschaft weiterhin äußerst positiv sei. „Das Team geht mit der aktuellen Situation sehr gut um. Die Einstellung ist absolut lobenswert“, verspürt Tendahl den gemeinsamen Drang, die Spielzeit 2021/22 mit einer überzeugenden Rückrunde noch zum Guten zu wenden. Der Karren soll als Einheit aus dem Dreck gezogen werden.

Dass sie dafür das Zeug haben, haben sie in den ersten 14 Partien immer mal wieder aufblitzen lassen, nun gilt es, das Punktekonto auch zu füllen. „Wir haben gezeigt, dass wir jede Mannschaft in der Liga vor Problemen stellen können. Das wollen wir erneut beweisen“, ist Tendahl optimistisch, dass dem SV frühzeitig ein Turnaround gelingt. Zumal sich die Gescheraner mit drei Punkten Differenz zum Vorletzten DJK Dülmen noch absolut in Schlagdistanz befinden. „Mit einem Sieg zum Auftakt könnten wir gleich die rote Laterne abgeben und auf einen Nicht-Abstiegsplatz klettern“, weiß der SV-Coach um die Bedeutung eines erfolgreichen Rückrundenstartes. So soll gleich in Seppenrade – im Gegensatz zur Hinrunde – nicht wieder Ernüchterung aufkommen, sondern vielmehr das notwendige Selbstbewusstsein für die noch anstehenden Aufgaben geholt werden.

Entsprechend will Tendahl, der sich mit den SV-Verantwortlichen bezüglich der neuen Saison in den letzten Gesprächen befindet, an der mutigen SV-Spielweise festhalten. „Flucht nach vorne heißt hier das Stichwort“, schmunzelt er. Diese soll nicht nur auf dem Platz, sondern bestenfalls auch in der Tabelle gelingen.