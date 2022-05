SV reißt die SG 06 richtig rein

Die Drähte glühten heiß nach dem Abpfiff. Nicht nur wegen der Mai-Sonne, die den Kunstrasen erbarmungslos aufheizte, nein, sie wollten unbedingt wissen, was die Konkurrenz an diesem Sonntag abgeliefert hatte. „Reken gewonnen, Ellewick gewonnen, Wüllen gewonnen“, schüttelte Christoph Klaas den Kopf. Und der SV Gescher auch, daran waren sie sogar direkt beteiligt – vier Teams, die im Tabellenkeller hinter der SG Coesfeld 06 liegen, haben draufgepackt. „Die Gummipunkte sind aufgebraucht“, stellte Zoui Allali nach der 2:5-Niederlage fest. „Jetzt haben wir nur noch Endspiele.“

Ein paar Meter weiter war die Erleichterung greifbar. „Durch sind wir aber erst, wenn wir durch sind“, warnte Hendrik Maduschka vor voreiliger Euphorie. Extrem wichtig war dieser klare Erfolg für seine Gescheraner, zumal er auch das Torverhältnis etwas aufhübscht. „Diesmal waren wir von der ersten Minute an da“, lobte der SV-Trainer sein Personal. „Und wir haben es auch durchgezogen.“

Im Schongang konnten sich beide Mannschaften angesichts der Tabellensituation nicht bewegen – machten sie auch nicht. Die Gastgeber hätten in der 13. Minute in Führung gehen können, sogar müssen. Marius Upgang-Rotert hatte nach Pass von René Böing das leere Tor vor sich, bekam die Kugel aber nicht unter Kontrolle – Monsterchance vertan!

Aber das 1:0 holten sie drei Minuten später nach. René Böing behauptete sich nach einem langen Pass von Nils Epping gegen Tim Eismann, legte quer auf Marius Upgang-Rotert, bekam den Ball und hämmerte ihn mit Wucht ins Netz. Die SG 06 reagierte und glich in der 29. Minute aus: Dennis Lowak erkämpfte sich einen fast schon verlorenen Ball zurück, schlug ihn lang in den Lauf von Mika Rotthäuser. Er spielte im richtigen Moment den Querpass auf Stefan Thier, der zum 1:1 vollendete. „Heute hatten wir aber die richtige Antwort, als es Zeit wurde“, dachte Hendrik Maduschka an die neuerliche Führung nur fünf Minuten später, die René Böing nach Solo durch den Strafraum erzielte.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein ähnliches Bild: Die SG 06 agierte oft auf Augenhöhe, aber eben nicht immer. „Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht“, spielte Zoui Allali auf das 3:1 an, das Matteo Ubbenhorst per Kopf nach einer Flanke von Nils Epping erzielen durfte (53.). Zehn Minuten später durfte endlich auch Marius Upgang-Rotert sein Tor bejubeln, das er nach eigenem Ballgewinn und Doppelpass mit René Böing erzielte. Spät schöpfte die SG 06 noch einmal Hoffnung, als Mika Rotthäuser aus spitzem Winkel auf 4:2 verkürzte (85.), aber in der 90. Minute machten die Gescheraner den Deckel drauf: Mika Büger ging bei einem Konter auf und davon, legte quer auf René Böing – sein drittes Tor an diesem Tag bescherte den 5:2-Endstand. 7 SV Gescher – SG Coesfeld 06 5:2; 1:0 René Böing (16.), 1:1 Stefan Thier (29.), 2:1 René Böing (34.), 3:1 Matteo Ubbenhorst (53.), 4:1 Marius Upgang-Rotert (63.), 4:2 Mika Rotthäuser (85.), 5:2 René Böing (90.).