SV trauert vergebenen Chancen hinterher

(leg). Die Chancen für den Lucky Punch waren da. „Zwei dicke Dinger und wir nutzen sie nicht“, schüttelte Hendrik Maduschka kurz nach Abpfiff den Kopf. Zunächst schob Matteo Ubbenhorst knapp eine Viertelstunde vor Schluss freistehend vor dem Tor den Ball vorbei, in der Nachspielzeit köpfte dann Marco Ostendarp aus drei Metern über den Kasten – was letztlich die 1:2-Niederlage des SV Gescher gegen Vorwärts Epe besiegelte. „Aufgrund der guten zweiten Halbzeit hätten wir zumindest einen Punkt definitiv verdient gehabt“, trauerte der SV-Trainer den vergebenen Ausgleichschancen hinterher.

Im ersten Durchgang war seine Mannschaft zunächst mit Defensivarbeit beschäftigt, ohne großartige Möglichkeiten ging es in die Halbzeit. Das sollte sich in den darauffolgenden 45 Minuten ändern. Zunächst brachte Konstantin Gleis die Gäste in Front (52.). „Danach sind wir besser reingekommen“, so Maduschka. Entsprechend verdient traf Jonah Ploss nach Vorarbeit von Matteo Ubbenhorst zum 1:1-Ausgleich (69.) Dieser währte allerdings nur kurz. Ein Fehler im Aufbauspiel wurde promt von Marco Aydin zur erneuten Vorwärts-Führung bestraft (72.). Bei dieser blieb es dann auch bis zum Abpfiff – auch weil der SV seine folgenden Großchancen nicht nutzen konnte. 7 SV Gescher – Vorwärts Epe 1:2; Tore: 0:1 Konstantin Gleis (52.), 1:1 Jonah Ploss (69.), 1:2 Marco Aydin (72.)