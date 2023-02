Tobi Hüwe besiegelt Karnevalsblues

Gescher/Coesfeld

„Sweet Caroline“ donnerte es vor dem Anpfiff durch die Lautsprecher am Ahauser Damm. Letzte Überbleibsel glückseliger Karnevalsstimmung in Gescher. Tobias Hüwe ließ die jecke Atmosphäre in der Folge schnell abklingen. Sein früher Doppelpack brachte die DJK Coesfeld beim 2:0-Erfolg über die Glockenstädter auf die Siegerstraße. Und besiegelte damit den Gescheraner Karnevalsblues. „Schade, ein Unentschieden wäre bei unseren vielen Chancen drin gewesen“, trauerte SV-Trainer Yuzuru Okuyama den zahlreichen Gelegenheiten hinterher. Beste Stimmung dagegen bei den Gästen. „Wir haben es clever gemacht, können uns in manchen Situationen aber bei Fortuna bedanken“, wusste auch Claus Heinze auf der Gegenseite, dass es mit einer effektiveren SV-Offensive noch durchaus ungemütlich hätte werden können.

Von Leon Eggemann