Über dem roten Strich bleiben

Gescher

(leg). Welche Bedeutung diese Partie hat, ist ihm bewusst. „Purer Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten“, blickt Yuzuru Okuyama auf die kommende Aufgabe des SV Gescher beim SV Lippramsdorf. So trennen beide Teams lediglich ein mickriger Punkt, dafür allerdings zwei Tabellenplätze. Tatsächlich sind die Glockenstädter mit einem Zähler noch über dem roten Strich, während die Gastgeber auf einem Abstiegsplatz campieren. Sollten die Punkte in Lippramsdorf bleiben, würden die Gescheraner also in die rote Zone rutschen.