Vom Ahauser Damm nach Barcelona

Auch wenn die Auszeichnung einen individuellen Anstrich hat, sieht er in ihr vielmehr einen gemeinschaftlichen Erfolg. „Diese Ehrung gehört dem gesamten Verein und seiner Jugendabteilung“, will Titzian Heiber sich überhaupt nicht ins Scheinwerferlicht stellen. Dabei hätte er rein theoretisch allen Grund dazu: Immerhin hat der 21-jährige Gescheraner jüngst den fußballkreisweiten Wettbewerb „Junge Helden“ vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen – kurz FLVW – für sich entschieden. Geehrt werden dabei junge Erwachsene, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in besonderer Weise herausstechen. „Absolut verdient. Was Titzian in den vergangenen Monaten und Jahren für uns geleistet hat, ist absolut fantastisch“, betont Ralf Rottmann, Leiter des Kinder- und Jugendfußballs beim SV Gescher.

Heiber ist den Glockenstädtern bereits seit jüngster Kindheit treu verbunden. „Mit vier Jahren habe ich hier mit dem Fußballspielen begonnen“, erinnert er sich. In der Spielzeit 2015/16 folgte die erste Station als Jugendtrainer am Ahauser Damm. „Zunächst ein Jahr bei der F2-Jugend. Ich habe dann direkt auch die C-Lizenz abgeschlossen und in der darauffolgenden Saison mit mehreren Kumpels die D3 übernommen“, blickt der junge Mann zurück. Es folgten daraufhin zwei Jahre bei der D1, zunächst als „Co“, dann als Chefcoach, ehe 2020 die Trainertätigkeit zeitbedingt in den Hintergrund geriet. „Da habe ich mein Wirtschaftspsychologie-Studium in Bielefeld begonnen und musste deswegen etwas kürzer treten“, erklärt Heiber.

So ganz ohne Jugendfußball geht es dann allerdings doch nicht. Da kam das vom SV angestrebte Trainer-Entwicklungsprogramm gerade recht. „Wir haben in dieser Saison 30 Jugendmannschaften gemeldet. Das braucht zahlreiche engagierte Ehrenamtler. Allein im Jugendfußball können wir 100 Trainer und Betreuer vorweisen“, schildert Rottmann. Diese sollen nicht nur im Verein gehalten, sondern auch stetig geschult werden. Dieser Aufgabe hat sich das SV-Trio um Oliver Sandhaus, Max Grimmelt und eben Titzian Heiber angenommen. „Begeistern, begleiten, binden – mit diesen drei Bausteinen lässt sich unser Programm am besten beschreiben“, lächelt der Youngster.

Als zweiter Club in Deutschland nach der Grafschafter SG setzt der SV Gescher dabei seither auf die Trainerplattform „VTON“. Diese ist bereits in den Niederlanden weitläufig bekannt. Die Plattform bietet ein umfassendes Angebot an Übungsformaten und altersspezifischen Trainingseinheiten. „Zusätzlich bemühen wir uns um die Organisation von Workshops. Zuletzt waren zum Beispiel FLVW-Referent Mike Wessels und das DFB-Mobil vor Ort“, ergänzt Heiber. „Mit diesem externen Input wollen wir auf freiwilliger Basis weitere Anreize und Fortbildungsmöglichkeiten schaffen.“

Und das Projekt trägt Früchte. „Die Angebote werden nicht nur gut angenommen, auch das Feedback der Trainer ist top“, freut sich Rottmann über die positive Entwicklung. Zumal von der engagierten Jugendarbeit nicht zuletzt auch die Senioren profitieren. „Ziel ist es, junge Spieler bestmöglich für unsere erste Mannschaft auszubilden. Wir sind auf einem guten Weg“, ist der Kinder- und Jugendfußball-Leiter überzeugt. „Tizian hat mit seinem Einsatz einen erheblichen Anteil an diesem Erfolg.“

Dieser Einsatz blieb auch der FLVW-Jury nicht verborgen. Sie belohnte das Engagement des „Jungen Helden“ mit einer Fahrt nach Barcelona. Gemeinsam mit den Kreissiegern aus ganz Deutschland geht es für ihn im Mai 2023 nach Spanien. Neben einer Besichtigung des Camp Nou stehen dabei auch professionelle Weiterbildungen auf dem Fußballplatz auf dem Programm. „Das wird mit Sicherheit eine schöne Geschichte“, fiebert der 21-jährige der Fahrt entgegen. Zumal diese auch seinem Heimatverein zugute kommt: „Wenn ich wieder in Gescher bin, habe ich bestimmt einige Tipps und Tricks im Gepäck.“ Xavi, Andrés Iniesta und ihr weltberühmtes Tiki-Taka lassen schön grüßen.