Hiltrup verspielt Sieg nach bärenstarkem Start

Zur Halbzeit sah noch alles gut aus für den TuS Hiltrup, die Truppe von Christian Hebbeler führte in Neuenkirchen absolut überlegen. Dann kam die Pause - und die Partie drehte sich.

Zur Halbzeit standen am Sonntag bereits alle Zeichen auf Sieg, am Ende aber kassierte der TuS Hiltrup in der Westfalenliga eine bittere 2:3-Niederlage beim SuS Neuenkirchen. „Das waren wieder mal zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten“, resümierte TuS-Coach Christian Hebbeler nach der Partie. „Die erste Hälfte war bockstark von uns, vielleicht die beste der bisherigen Saison.“

Vor allem Luca de Angelis sorgte vom Start weg für Aufsehen, erzielte nach starker Kombination durchs Zentrum und 25-Meter-Sprint das 1:0 für die Gäste aus Münster (11.). „Ein richtig starkes Tor“, lobte Hebbeler seinen Spieler, der 13 Minuten später auf Montasar Hammami querlegte – 2:0. „Völlig verdient“, meinte Hebbeler, „wir hätten auch höher führen können.“



Nach der Pause ändert sich das Spiel

Dann ging es in die Pause – und die Partie drehte sich. Gute 17 Meter vor dem Tor zog Neuenkirchen ein Foul, Joshua Roß verwandelte den Freistoß direkt (52.). Trotz anschließender Überzahl – Robin Krümpel sah Gelb-Rot (54.) – entglitt dem TuS die Partie immer weiter. „Neuenkirchen hat eine Trotzreaktion gezeigt“, sagte Hebbeler, der nach einem Konter den Ausgleich durch Roß hinnehmen musste (62.). Eine Viertelstunde später machte dieser seinen Dreierpack perfekt und schoss Neuenkirchen nach erneutem Konter zum Sieg (75.).

„Die haben aufopferungsvoll gekämpft, die Zuschauer mitgenommen und am Ende verdient gewonnen. Wenn man nach einem 2:0 noch verliert, darf man sich nicht beschweren“, sagte Hebbeler nach Abpfiff.



TuS: Böcker – Krieger (77. Stegt), Gockel, Sammerl, Schulte – Bezhaev, Kilinc (77. Kisker) – Mladenovic, Cömcü (62. Johannknecht), Hammami (80. Gaube) – de Angelis