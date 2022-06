Absoluter Wunschspieler für die Westfalia

Osterwick

(fw). Ein bisschen fühlt es sich an wie Weihnachten. „Wir sind nicht bei ,Wünsch dir was‘, aber das kommt dem schon sehr nahe“, lächelt Tobias Paschert. „Denn er bringt alles mit, was wir uns von einem neuen Spieler erhoffen.“ Ruhe am Ball, hervorragendes Auge, höherklassige Erfahrung, Strippenzieher im Zentrum – all diese Eigenschaften soll Timo Grabowsky einbringen, wenn er künftig das Trikot von Westfalia Osterwick trägt: Der 25-Jährige kommt vom Oberligisten SpVgg Vreden und soll mithelfen, dass der Bezirksliga-Aufsteiger keinen Stress mit dem Abstiegskampf bekommt.