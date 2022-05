Außenseiter ist heiß auf den Pott

Druck verspüren sie nicht, im Gegenteil. „Wir sind doch der Außenseiter, also haben wir nichts zu verlieren“, lächelt Sascha Kölking. Was aber gewiss nicht bedeuten soll, dass sie morgen (Christi Himmelfahrt, 13 Uhr) nur die weite Reise nach Gronau antreten werden, um das Wetter und einen schönen Rasen zu genießen. „Wir stehen im Pokalfinale, also wollen wir den Pott auch holen“, versichert der Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen von Turo Darfeld. Auch wenn das gegen GW Nottuln eine schwere Nummer wird.

Den Gegner hat er am Sonntag noch unter die Lupe genommen. Bis nach Recke ist Sascha Kölking gefahren, um den 2:0-Sieg der Nottulnerinnen zu verfolgen, der den Grün-Weißen allerdings nicht mehr reichte, um den Landesliga-Titel einzufahren. Viele neue Erkenntnisse hat der Turo-Trainer dabei nicht gewonnen. „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die zurecht um den Westfalenliga-Aufstieg mitgespielt hat“, lobt er den Gegner. „Sie werden nach der knapp verpassten Meisterschaft im Pokal einen positiven Abschluss hinlegen wollen.“

Das wollen die Darfelderinnen ebenso, auch wenn die Saison für sie noch längst nicht gelaufen ist. Zwei Spiele stehen in der Bezirksliga noch an, und sollte es dann beim zweiten Tabellenplatz bleiben, folgt noch eine Aufstiegsrunde. Der Fokus gilt aber zunächst dem Pokalfinale, das die Turo-Frauen mit dem 2:1-Sieg gegen den VfL Billerbeck erreicht haben. So mutig auftreten wie im Halbfinale, darum werde es gehen, sagt der Trainer: „Defensiv agieren und abwarten, das wird nichts bringen. Und das können wir auch gar nicht.“ Ein schönes Spiel hinlegen, alles geben und dann sehen, was herauskommt.

Personell sieht es prima aus. Zwar hat Isabell Kortüm nach ihrer Roten Karten aus dem Spiel gegen GW Steinbeck eine Sperre von zwei Spielen erhalten, die gilt aber nicht für den Pokalwettbewerb. Auch sonst gibt es keine Verletzungen zu beklagen. „Ich habe sogar die Qual der Wahl“, zuckt Kölking mit den Schultern. 20 Spielerinnen für 18 Kaderplätze, da wird er harte Entscheidungen treffen müssen.

Nach wie vor bedauerlich finden die Darfelderinnen, dass sie für ein Endspiel gegen GW Nottuln gemeinsam mit dem Gegner die weite Reise nach Gronau antreten müssen, wo ein Spielort in Billerbeck oder Coesfeld deutlich günstiger gewesen wäre. „Trotzdem hoffen wir auf viele Zuschauer, die uns unterstützen“, setzt der Trainer auf eine große Rückendeckung. „Und wer schon nach Gronau kommt, soll von uns auch mit einem ordentlichen Fußballspiel belohnt werden.“ 7 Anstoß: Donnerstag, 13 Uhr, Sportpark Fortuna, Laubstiege 40 in Gronau.