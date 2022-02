Der große Coup ist zum Greifen nah

Den Start in die Saison haben sie sich ganz anders vorgestellt. In einer engen Partie gegen Westfalia Hopsten setzte es für die Bezirksliga-Frauen von Turo Darfeld eine 0:1-Heimpleite zum Auftakt. Eine bessere Reaktion auf diesen ersten Schuss vor dem Bug hätte das Team von Trainer Sascha Kölking allerdings kaum liefern können: Punktverluste in der Liga gab es daraufhin nämlich gar nicht mehr. Stattdessen sind die Turo-Damen mit einer Siegesserie über 13 Liga-Spiele in die Winterpause gegangen – womit sie bei gleicher Punktzahl, aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Tabellenführer SV Langenhorst Welbergen derzeit in Lauerstellung auf Platz zwei liegen.

Für Sascha Kölking kommt der Darfelder Höhenflug nicht von ungefähr: „Er ist ein Ergebnis sehr harter Arbeit, geschenkt bekommen haben wir nichts. Die Mädels haben aber die gesamte Hinrunde hinweg voll mitgezogen“, lobt der Turo-Trainer den Einsatz seiner Spielerinnen. Hinzukäme ein glücklicher Faktor, der eher weniger mit Fleiß beeinflusst werden kann. „Wir sind nahezu vollständig vom Verletzungspech verschont geblieben. Entsprechend war und ist die Trainingsbeteiligung sehr hoch“, ergänzt er. Das zeigt sich letztendlich auch auf dem Platz. Ein Zahnrad greift hier in das nächste, die Turo-Maschine läuft, was ein Blick auf die Statistik bestätigt: neun Gegentore haben sie erst kassiert, Liga-Bestwert, zudem stellen die Blau-Weißen mit 48 Treffern die zweitbeste Offensive und damit gegnerische Abwehrreihen immer wieder vor große Probleme. „Einen großen Anteil am mannschaftlichen Erfolg haben auch unsere Neuzugänge aus Coesfeld“, weiß Kölking um die Qualität von Torhüterin Pia Schemmer, Caro Gorsler und Janine Heuer, die gemeinsam das Team auf ein noch höheres Niveau gehievt haben.

Der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde ist also gelegt, nun soll auch entsprechend nachgelegt werden: Gleich zum Auftakt geht es zum Drittplatzierten nach Hopsten. „Da haben wir noch eine Rechnung offen. Außerdem wollen wir an unserer Siegesserie anknüpfen“, sieht Kölking gleich eine doppelte Motivation beim anstehenden Rückrundenstart am kommenden Sonntag. Wobei: Es gibt noch mehr Ansporn. Immerhin steht bereits in zwei Wochen das absolute Spitzenspiel gegen Tabellenführer Langenhorst Welbergen vor der Tür. „Am liebsten würden wir mit bis dato maximaler Ausbeute hinfahren“, schmunzelt der Coach. Dass innerhalb der ersten drei Liga-Spiele im Jahr 2022 eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga fällt, hält er für ausgeschlossen. „Heiß her gehen wird es aber auf jeden Fall“, rechnet er mit umkämpften Spitzen-Duellen.

Das Schöne: Auf Schützenhilfe oder Patzer der Konkurrenz müssen sie nicht hoffen. Ob die Darfelder aus diesem Dreikampf um den Titel letztlich als Sieger hervorgehen, haben sie in der eigenen Hand. „Wir müssen nur in jedem Spiel unsere Leistung abrufen, der Wille und die Qualität sind auf jeden Fall da“, sieht Kölking sein Team für den anstehenden Aufstiegskampf gut gerüstet. Zumal der Zeitpunkt kaum besser sein könnte. Immerhin feiert der Sportverein in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. „Ein perfekter und historischer Anlass für den ganz großen Coup“, grinst Kölking. „Es ist aber noch ein langer Weg.“