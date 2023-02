Dicke Chancen verballert

Auch Mario Worms, sein Kompagnon, der beim 3:2-Heimsieg über das Kellerkind SuS Concordia Flaesheim dreimal getroffen hatte, war fassungslos ob der vielen Möglichkeiten, die sie großzügig ausgelassen hatten. Dass es zum Schluss nochmal richtig spannend wurde, schlug ihm gewaltig aufs Gemüt. „Das brauche ich nicht jedes Wochenende“, meinte er, „daraus müssen wir lernen.“

Der Start in die Partie war super. In der 2. Minute kollidierte Mario Worms mit Nils Schönfeld, so dass Schiri Paul Breul unmissverständlich auf den Elfmeterpunkt deutete. Worms schnappte sich die Kugel, foppte SuS-Keeper Stephan Koch, der ins rechte Eck flog, während das Knallbonbon der Numero 11 links einschlug.

Nur drei Minuten darauf blieb Worms an Koch hängen, doch die Kugel fiel ihm wieder vor die Füße. Mühelos erhöhte er im zweiten Versuch auf 2:0.

Einmal in Fahrt, drängten die Hausherren den überforderten Gegner in dessen eigene Hälfte zurück. Stephan Koch, der arme Tropf, bekam immer mehr zu halten. Prima erledigte er seinen Job, hatte allerdings auch das Glück des Tüchtigen, denn die Herren in den weißen Trikots stellten sich nicht sehr clever an. Noah Eggemann hatte Pech, dass sein Schuss bloß den Außenpfosten touchierte .

Die zweite Hälfte begann wie die erste. Osterwick drückte, Flaesheim wackelte bedenklich, der Abwehrbeton hielt, Als Paul Stockhofe in der 60. Minute wie aus heiterem Himmel auf 1:2 verkürzte, bekamen die Osterwicker urplötzlich das große Flattern. „Da haben wir spielerisch den Faden verloren“, ärgerte sich Tobias Paschert, „vor der Pause waren wir dominant, haben sauberen Fußball geboten und hätten höher führen müssen.“

Das rächte sich. Flaesheim bemühte sich energisch um den Ausgleich. Gott sei Dank hat ‘Jerre’ zweimal geil gehalten“, dachte Worms an die beiden Paraden von Schnapper Jeremias Rotthäuser. Auf Vorarbeit von Timo Fedders gelang Mario Worms in der 79. Minute das scheinbar erlösende 3:1, nachdem er kurz zuvor vehement einen Strafstoß gefordert hatte. Referee Breul hatte indes kein Fehlverhalten von Torhüter Stephan Koch gesehen. Das SuS-Team verkürzte erneut. Thomas Fritzsche machte in der 82. Minute das 2:3.. Wieder lagen die Nerven blank. Simon Rotthäuser hätte alle Zweifel am Dreier beseitigen können, doch zimmerte er den Ball in der Nachspielzeit freistehend über die Latte in die Walachei. Wenig später war Schluss. Mannomann! Die gebeutelten Westfalia-Fans atmeten erleichtert auf. 7 Westfalia Osterwick - SuS Concordia Flaesheim 3:2; Tore: 1:0, 2:0 Mario Worms (4. FE, 7.), 2:1 Paul Stockhofe (60.), 3:1 Mario Worms (79.), 3:2 Thomas Fritzsche (82.).