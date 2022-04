Dritte Spielabsage sorgt für Frust

Sie hatten sich für das Wochenende so viel vorgenommen. „Sechs Tore hätten wir gebraucht, um an den SV Langenhorst-Welbergen vorbeizuziehen“, weiß Sascha Kölking. Immerhin hatte der Tabellenführer der Bezirksliga spielfrei, was den Turo-Damen die Gelegenheit bot, mit einem besseren Torverhältnis den Platz an der Sonne einzunehmen – wenn auch mit einem absolvierten Spiel mehr. Doch es kam ganz anders. Mal wieder. So hat der BSV Brochterbeck auf die Begegnung im Turo-Stadion verzichtet. Es ist die dritte (!) Absage, die die Darfelder innerhalb von zweieinhalb Wochen erreicht hat. Union Wessum II und Matellia Metelen sind zuletzt jeweils ebenfalls nicht angetreten. Begründet wurden alle drei Absagen damit, dass dem Gegner zu wenig Spielerinnen zur Verfügung stehen würden.

Frauenfußball: Turo Darfeld bekommt im Meisterschaftskampf einige Steine in den Weg gelegt

Bei drei der letzten vier Liga-Partien von Turo Darfeld ist der Gegner nicht angetreten. Das gab Wiebke Honrath und Co. nicht die Gelegenheit, im Titelkampf das womöglich entscheidende Torverhältnis weiter aufzuhübschen.

Für den Turo-Trainer ein totales Ärgernis. „Uns gegenüber ist das absolut unsportlich. Hinzukommt, dass uns die Absagen im Kampf um den Aufstieg einen klaren Nachteil bescheren“, schüttelt Kölking den Kopf. So werden zwar alle drei ausgefallenen Partien mit 2:0 für die Darfelderinnen gewertet, das möglicherweise entscheidende Torverhältnis im Kampf um den Liga-Titel können diese allerdings nicht weiter aufhübschen. „Und blickt man auf die Hinspiel-Ergebnisse ist es nicht weit hergeholt, dass wir diese Spiele auch höher hätten gewinnen können als 2:0“, betont der Trainer. So schlug seine Mannschaft den BSV Brochterbeck in der Hinserie zwar mit 2:0, gegen Metelen setzte sie sich aber mit 4:1 und gegen Wessum II sogar mit 5:0 durch. „Mal angenommen, die Partien wären gleich ausgegangen. Dann hätten wir ein um sechs Tore verbesserten Torverhältnis als es jetzt der Fall ist. Dann wären wir mit Langenhorst-Welbergen gleichauf“, erklärt Kölking.

Stattdessen ist der Plan, den Konkurrenten zumindest zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenplatz zu verdrängen und damit weiter Druck aufzubauen, gehörig vermasselt worden. „Mir tut es einfach für die Mädels leid. Sie investieren so viel unter der Woche und müssen am Wochenende dann ganz kurzfristig aussetzen. Das ist frustrierend“, erzählt Kölking. Er hofft darauf, dass die Turo-Spielerinnen daraus noch mehr Motivation für die finalen sechs Partien der Saison ziehen: „Wir haben uns anscheinend ordentlich Respekt in der Liga erarbeitet. Da wäre es natürlich für den Endspurt perfekt, eine Jetzt-erst-recht-Mentalität aufzubauen.“

Und wer weiß: Vielleicht reicht es passend zum 100-jährigen Vereinsjubiläum von Turo Darfeld letztendlich tatsächlich für den ganz großen Wurf. Vorausgesetzt, Langenhorst-Welbergen lässt noch federn. Wenn am Ende allerdings das schlechtere Darfelder Torverhältnis zum Zünglein an der Waage wird, hätte das einen ganz faden Beigeschmack.