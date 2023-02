Ein halber Fuß ist schon in der Tür

Das erste Etappenziel haben sie erreicht, ein halber Fuß in Richtung Bezirksliga ist in der Tür. Als Herbst- und Weihnachtsmeister grüßt SW Holtwick in der Kreisliga A von ganz oben. „14 Siege aus 17 Spielen hätte ich vor der Saison unterschrieben“, grinst Trainer Oliver Wieck. „Genau diese 14 Siege braucht es aber auch, wenn man ganz oben mitspielen will.“ Immerhin ist ihnen die Konkurrenz spätestens seit dem 0:1-Dämpfer des Tabellenführers beim ärgsten Verfolger DJK-VfL Billerbeck auf den Fersen. Tief stapeln will Wieck trotz des kleinen Rückschlags im Spitzenspiel jedenfalls nicht. „Wir haben zwei Punkte Vorsprung und müssen nicht auf Ausrutscher von anderen hoffen“, macht er deutlich. Die Mission Meisterschaft ist im vollen Gange.

Ausgetanzt: Nach 17 Spieltagen stehen Linus Waltering (r.) und SW Holtwick an der Tabellenspitze. Ein erstes Etappenziel in RIchtung Bezirksliga haben sie erreicht. Nun will der Primus nachlegen.

Dass sie sich überhaupt in dieser Position befinden, haben sie einer überragenden Hinserie zu verdanken. „Die Jungs haben eine fantastische Entwicklung hinter sich. Das hat sich bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison angedeutet“, sieht Wieck, dass die gemeinsame Arbeit ihre Früchte trägt. Davon zeugt nicht zuletzt ein beeindruckender Start mit acht Siegen aus den ersten acht Partien – darunter ein 3:0 über DJK-VfL Billerbeck und ein 5:2 gegen Union Lüdinghausen. „Diese Mannschaft macht einfach Spaß“, haben die Schwarz-Weißen in ihrem Trainer den größten Fan am Seitenrand. Vor allem die Mischung aus gestandenen Größen und jungen Wilden scheint vollends zu funktionieren. So stellen die Holtwicker nicht nur die zweitbeste Defensive, sie ballern auch als erfolgreichste Offensive die Liga über den Haufen. „Wir sind vielseitig aufgestellt und hängen nicht am Tropf eines einzelnen Spielers. Das macht uns unberechenbarer“, betont Wieck. Ein weiterer Vorteil: „Das Team hat eine Gewissheit entwickelt, dass sie am Ende des Tages Erfolg haben wird.“ Bestes Beispiel sei hier der Last-Minute-Erfolg in einem zähen Spiel bei SuS Olfen.

Doch so gut die Hinrunde auch war, nun wollen sie ihren Lauf auch mit einem entsprechenden Schlussspurt veredeln. „Wir haben hier eine riesige Chance“, weiß Wieck. Gleichzeitig will er den Druck möglichst von den Schultern seiner Spieler nehmen. „Unruhe können wir nicht gebrauchen. Meisterschaft und Aufstieg wären ein Riesending, sind aber kein Muss“, macht Wieck deutlich. Bereits auf das Saisonfinale Ende Mai zu schauen, würde den Fokus auf die nächste Aufgabe ohnehin nur unnötig trüben.

Und diese nächste Aufgabe hat es in sich. Wartet mit einem Gastspiel bei Verfolger Union Lüdighausen ein echtes Brett auf den Spitzenreiter. „Das wird ein Gradmesser, aber besser jetzt als später“, blickt Wieck dem Showdown zum Auftakt am 25. Februar gelassen entgegen. Die bisherige Vorbereitung macht schließlich Mut. „Wir haben in der Winterpause angepasst durchtrainiert, um unseren Rhythmus beizubehalten. Dazu sind wir größtenteils von Verletzungspech verschont geblieben“, verrät der Trainer, der den SW-Verantwortlichen bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat. Wie eingespielt die Holtwicker Kicker sind, haben sie bei Erfolgen über höherklassige Teams wie Landesligist Westfalia Gemen und Bezirksligist SV Heek bewiesen. Jedes der vier Vorbereitungsspiele wurde gewonnen.

Nun soll alles in die Waagschale geworfen werden, damit auch die Rückkehr in den Liga-Alltag gelingt. „Machen wir immer unsere Hausaufgaben, dann brauchen wir uns nicht um die Ergebnisse der anderen sorgen“, will Wieck seinem Personal wieder frühzeitig das Sieger-Gen einpflanzen. Eine Siegesserie zum Start ist den Holtwickern jedenfalls ein Begriff. Sie wäre im Optimalfall die nächste Etappe, damit zum Saisonende tatsächlich der ganz große Wurf gelingt.