„FC Virus“ will wieder in die Erfolgsspur

(leg). Die einen feiern ihre Rückkehr, die anderen müssen passen. „Wir sind aktuell weiterhin der FC Virus“, schüttelt Tobias Paschert angesichts der angespannten Personallage den Kopf. So sind zwar unter anderem sein Trainerkollege Mario Worms, Kapitän Lars Knipper sowie Flügelflitzer Timo Fedders allesamt nach überstandener Krankheit wieder an Bord. Beim immens wichtigen Aufeinandertreffen mit Schlusslicht SuS Concordia Flaesheim stehen dafür Ulrich Wirtz, Timo Mevenkamp und Luca Thiäner auf der Kippe.

Die Zielrichtung ist nichtsdestotrotz eindeutig: „Wir wollen wieder in die Erfolgsspur“, gibt Paschert die Marschroute vor. Den Auftakt vergangene Woche hat der Aufsteiger beim 0:2 in Gahlen verpatzt, nun soll der Turnaround gelingen. „Zunächst gilt es, die Grundtugenden wieder an den Tag zu legen. Das Fußballerische kommt dann von ganz allein“, ist der Westfalia-Coach überzeugt. Wobei es ihnen der Gast sicherlich nicht leicht machen wird. „Flaesheim steht mit dem Rücken zur Wand. Für sie ist jedes Spiel ein Endspiel“, warnt Paschert. Zumal das Hinspiel, welches die Osterwicker mit 7:1 gewannen, ein Stück weit täuscht. „Besonders in der ersten Halbzeit hätte das auch anders ausgehen können“, erinnert sich Paschert. Zusätzlich hat der SuS mit Lucas Mann einen Top-Fünf-Torjäger in ihren Reihen.

Trotzdem: Die Punkte sollen in Osterwick bleiben, das Polster auf die Abstiegsränge nicht weiter schmelzen. FC Virus hin oder her. 7 Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Westfalia-Stadion in Osterwick, Kunstrasen