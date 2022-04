Geburtstagskind in Torlaune

Chancen gab es in der ersten Halbzeit schon, die ganz in schwarz gekleideten Maurermeister aus Rödder zu knacken, aber noch wollte die Kugel nicht ins Netz wie beim Kopfball von Timo Mevenkamp, den Ahmed Ibrahim von der Linie kratzte (17.). Zudem zielte Noah Eggemann frei vor der Bude über den Kasten. Als Dosenöffner diente ein Strafstoß: Nach Foul an Leon Eggemann verwandelte Worms den Elfer zum 1:0 (33.).

Als erneut Worms kurz nach der Pause den zweiten Treffer nachlegte, war die Vorentscheidung gefallen. „Wenn Rödder lange das 1:0 hält, kann es ja über Standards noch einmal gefährlich werden“, erklärte er. „Aber so war das Thema durch.“ Zumal der Altersjubilar in der 55. Minute auch das 3:0 erzielte. Leon Eggemann schraubte das Ergebnis mit zwei Toren in der 70. und 77. Minute auf 5:0. „Tobi Paschert hatte die Idee, ihn heute nach vorne zu stellen“, grinste Worms mit Blick auf seinen Trainerkollegen. „Alles richtig gemacht.“ Mario Worms machte schließlich mit seinem vierten Treffer zum 6:0 das halbe Dutzend voll und verteilte noch ein Extra-Lob an Noah Eggemann, der gestern Abend gleich vier Treffer vorbereitet hat. 7 Westfalia Osterwick – DJK Rödder 6:0; Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Mario Worms (33.; FE, 48., 55.), 4:0 und 5:0 Leon Eggemann (70., 77.), 6:0 Mario Worms (80.).