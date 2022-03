Last-Minute-Ausgleich

Die Partie begann gleich mit einem Schocker für die Hausherren: Julius Effkemann bediente Simon Schmeddes (5. Minute), der das frühe 1:0 für das SuS-Team erzielte. „Da sind wir in einen blitzschnellen Konter gelaufen“, ärgerte sich Turo-Chef Lindner, „das darf so nicht passieren.“

In der Folgezeit versuchte Simon Gövert sein Glück mit einem Schuss aus der Distanz. Abgewehrt! Felix Gövert probierte es mit einem wuchtigen Kopfball, der leider über den Querbalken sauste. Ziel knapp verfehlt!

Aber Julius Fliß (23.) hatte sein Visier besser eingestellt: Mit einem Fernschuss, der wie ein Strahl ins Netz flog und dem verdutzten Keeper Michel Clemens keine Chance ließ, gelang Fliß das 1:1. Dem Michel aus Legden traf keine Schuld.

Die Freude über den Ausgleich währte nicht lange. Nach einem weiteren Konter fiel die erneute Führung für die Mannschaft des Ex-Gescheraners Mike Börsting. Marcel Soete, der Linksfuß, schlug von der linken Außenbahn eine butterweiche Flanke in den Sechzehner, wo Frank Rose (23. zum 2:1 vollstreckte. Ein linkes Ding!

Die Hausherren brauchten einige Minuten, um diesen Tiefschlag zu verdauen. „Das Spiel zog sich wie ein Kaugummi“, moserte Markus Lindner, „es lief nicht rund.“

In der Kabine geigte er seiner Belegschaft die Meinung. Und siehe da: „Auf einmal waren die Jungs viel aggressiver“, freute er sich. Florian Feitscher (55) zimmerte den Ball überhastet in die dunklen Wolken, die sich drohend über das Stadion gelegt hatten. Sebastian Daldrup (58.), der Käpt’n, haute aus der Ferne aufs Tor. Hendrik Heßing (69.) tat es ihm gleich, doch fehlte ein guter Meter zum Jubelschrei.

Stefan Albers, einer von den Alt-Internationalen aus Darfeld, tigerte nervös hin und her. „Das wird nix mehr“, dachte er schon an eine Niederlage. Dann kam der Auftritt von Thomas Nieswandt. Zunächst schickte er Kevin Botella Ferrrara zum Duschen. In Hälfte eins hatte der Turo-Fünfer Gelb gesehen, weil er die Kugel beim Freistoß im Rücken des Schiris einen Meter nach vorn gelegt hatte, was der freilich bemerkte. Als der feurige Portugiese in der 82. Minute mit dem auch bereits gelb-vorbelasteten Mehdi Elayouti Stirn an Stirn gegenüber stand, wie ein Torero beim Stierkampf, sahen beide die Ampelkarte. Diogo Maia Rego (85.) rettete in der Endphase den einen Zähler nach Vorarbeit von Simon Albers und „Flo“ Feitscher. 7 Turo Darfeld - SuS Legden 2:2; Tore: 0:1 Simon Schmeddes (5.), 1:1 Julius Fliß (23.), 1:2 Frank Rose (26,), 2:2 Diogo Maia Rego (85.)