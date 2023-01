Mehr Konstanz statt Berg- und Talfahrt

Darfeld

Blickt er auf seine ersten Monate in Darfeld zurück, kommt Christoph Klaas besonders ein magischer Moment in den Sinn: „Unser Sieg gegen SW Holtwick“, muss der Turo-Trainer nicht lange überlegen, was sein bisherigen Saison-Highlight ist. Dabei war dieses 3:2 über den Rosendahler Rivalen viel mehr als „nur“ ein Derbysieg. „Die Unterstützung der Zuschauer war gigantisch, die Jungs haben sich auf dem Platz zerrissen. Dieses Spiel hat gezeigt, was hier in Darfeld möglich ist. Und wohin die Reise in Zukunft gehen kann“, kommt Klaas ins Schwärmen. Das Problem: In den darauffolgenden Wochen hat die Turo-Truppe ihr anderes Gesicht gezeigt. Ab November stotterte der Motor gewaltig. Fünf sieglose Begegnungen in Folge ließen den famosen Auftritt gegen den Herbst- und Wintermeister in den Hintergrund geraten. Es ist bezeichnend dafür, welche Berg- und Talfahrt Turo Darfeld in den ersten 17 Ligapartien hingelegt hat.

Von Leon Eggemann