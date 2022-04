Neuer Plan für den Vatertag

Ein paar Meter weiter war die Laune bei Frank Averesch und Daniel Richter gründlich anders. „Ich hatte gehofft, dass uns der extrem wichtige Sieg am Samstag gegen Bökendorf Selbstvertrauen gibt“, schüttelte Averesch den Kopf. „Aber im Gegenteil, wir machen die Darfelderinnen mit unseren Fehlern stark.“ Mehr vom Spiel hatte sein Team vor allem in der zweiten Halbzeit – aber vor dem Kasten von Pia Schemmer blieb der Favorit ungefährlich.

Folglich war es der Bezirksligist aus Darfeld, der die ersten guten Möglichkeiten verbuchte. So kam der Ball in der zwölften Minure über Kim Melchers, Tanja Riermann und Wiebke Honrath zu Janine Heuer, die VfL-Torhüterin Sarah Hauling aus 13 Metern zu einer Parade zwang. Noch dicker war das Ding für Wiebke Honrath, die in der 29. Minute frei vor Sarah Hauling auftauchte, aber gleich im Doppelpack an der überragend reagierenden Torhüterin scheiterte. Bei der Rettungsaktion verletzte sie sich allerdings und musste den Platz zwischen den Pfosten für Nadine Tigges räumen.

Die wiederum musste bei ihrem ersten Ballkontakt die Kugel gleich aus dem Netz fischen: Janine Heuer tankte sich bis zur Grundlinie durch und flankte in die Mitte, wo Kim Melchers per Kopf zum 1:0 vollendete (31.). „Aber wir haben eine gute Antwort gegeben“, sagte Frank Averesch mit Blick auf den Ausgleich nur vier Minuten später, den Maria Dörken nach Flanke von Liska Behrens ebenfalls per Kopf erzielte.

Doch der Außenseiter, der im Westfalenpokal noch eine 1:9-Niederlage gegen den VfL bezogen hatte, duckte sich nicht weg, im Gegenteil: Nach einem Fehler im Spielaufbau der Billerbeckerinnen reagierte Wiebke Honrath blitzschnell und hob den Ball über die weit vor dem Kasten postierte Nadine Tigges hinweg zum 2:1 ins Netz (53.). Dabei blieb es, weil der Westfalenligist zwar drückte, aber keine klaren Chancen herausspielte – folglich darf sich Turo Darfeld auf das Pokalfinale an Christi Himmelfahrt (26. 5.) gegen den Landesligisten GW Nottuln freuen. 7 Turo Darfeld – VfL Billerbeck 2:1; Tore: 1:0 Kim Melchers (31.), 1:1 Maria Dörken (35.), 2:1 Wiebke Honrath (53.).