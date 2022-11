Schwarz-Weiß bricht nach Führung ein

(mh/fix). Mit dem 1:0-Führungstreffer zu Beginn des zweiten Durchgangs keimte ein Stück weit Hoffnung auf, den Pokal tatsächlich in die Luft zu stemmen. Die Führung der U 17 von SW Holtwick währte allerdings keine Minute. Nach diesem Rückstand drehte der Favorit GW Nottuln so richtig auf und ging letztendlich mit einem 4:1-Sieg als Pokalsieger vom Platz. „Am Ende war es klar, aber das hätte auch ins Auge gehen können“, zollte der inmitten seiner jubelnden Mannschaft stehende GW-Trainer Ingo Plaumann auch dem starken Endspielgegner Respekt.

Der Führungstreffer für die Gastgeber: Der Holtwicker Leandro Teuber nimmt Maß und findet das Loch in der Nottulner Mauer. Am Ende jubelt aber der Favorit über ein 4:1-Erfolg und den Titelgewinn.

Die erste Halbzeit der Partie war ausgeglichen. Das klassenhöhere Nottuln hatte mehr Ballbesitz, der rechte Fluss im grün-weißen Angriffsspiel kam aber nicht auf. Auch weil die Holtwicker mit äußerstem Elan zu Werke gingen. Die Gastgeber fanden zusätzlich auf dem heimischen kleinen Kunstrasenplatz immer mal wieder schnell den Weg vor das Nottulner Tor. Ihre Angriffsbemühungen brachten zunächst noch nichts Zählbares.

Auf der Gegenseite war SW-Schlussmann Finn Kettler zur Stelle, wenn er gebracht wurde. So war er nach einem Freistoß von Jan Hölker zur Stelle (35.). Torlos ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel schlugen die Schwarz-Weißen dann zu: Mit seinem Freistoß aus zentraler Position fand der starke Innenverteidiger Leandro Teuber die Lücke in Nottulns Mauer – das 1:0 in der 53. Minute hatten sich die aufopferungsvoll malochenden Holtwicker unter dem Strich auch verdient.

Nur fünf Minuten später hätte erneut Teuber per Kopf beinahe sogar zum 2:0 getroffen – und die Hausherren womöglich vorentscheidend auf die Siegerstraße gebracht. Doch dann riss der Favorit das Spiel an sich: Schon im Gegenzug konnte Torwart Kettler einen platzierten Schuss von Ceger Atalan nur nach rechts abwehren, Leon Luka Lovrovic passte sofort wieder nach innen, wo Hannes Düpmann den Ball erlief und direkt verwandelte – sein 1:1 in der 58. Minute ließ das Spiel kippen. Nun war der Bann für die Favoriten ein Stück weit gebrochen. Das 2:1 für Nottuln erzielte der ballfertige Atalan (64.). Zum 3:1 erhöhte dann Leon Luka Lovricici (66.). Und zum endgültigen 4:1-Sieg traf erneut Ceger Atalan in der 71. Minute. Bitter für die Gastgeber – die einen wahren Pokalfight hingelegt haben, sich am Ende allerdings geschlagen geben mussten. 7 SW Holtwick – DJK GW Nottuln 1:4; Tore: 1:0 Leandro Teuber (53.), 1:1 Hannes Düpmann (58.), 1:2 Ceger Atalan (64.), 1:3 Leon Luka Lovricici (66.), 1:4 Ceger Atalan (71.)