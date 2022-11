Torreigen nach Tiefschlafphase

(leg). Anfangs sah es noch aus, als wären elf SG-Schlafwandlerinnen auf dem Feld unterwegs. „Wir haben förmlich um die Gegentore gebettelt, so sehr haben wir gepennt“, fand Christina Krause deutliche Worte nach der Tiefschlafphase ihres Teams in den ersten 20 Minuten. Was die SG Holtwick/Legden in der Folge allerdings abbrannte, war nicht weniger als ein Offensiv-Feuerwerk. Letztlich sicherten sich die SG'lerinnen dank einer deutlichen Leistungssteigerung einen 7:2-Erfolg über den Bezirksliga-Vorletzten Matellia Metelen.

Auf dem kleinen Kunstrasen in Holtwick sind die Gäste gewiss nicht als Favorit in die Partie gegangen. Umso erstaunter dürften die Zuschauer gewesen sein, dass der Underdog bereits nach 20 Minuten mit 2:0 in Front lag. Kathrin Pöpping (13.) und Fabienne Iking (18.) sorgten mit ihren Treffern bei den Gastgebern für eine kalte Dusche. Diese schien allerdings einen Hallo-Wach-Effekt gehabt zu haben. „Vielleicht haben wir diesen Weckruf gebraucht“, zuckt Krause mit den Schultern. Was folgte, war beinahe rekordverdächtig: Innerhalb von drei Minuten (!) drehten Nina (22., 24.) und Jule Wortmann (23.) die Partie. Unglaublich. Nach diesem turbulenten Auftakt flachte es daraufhin ein wenig ab, mit 3:2 für die SG ging es in die Kabine. „Wir wollten gleich nachlegen, um schnell für klare Verhältnisse zu sorgen“, erklärte Krause. Ihre Spielerinnen ließen Taten folgen. Zunächst besorgte Vera Hackenfort das 4:2 (52.), dann schraubten Sophia Büttelbrock (59.) und Franziska Evelt (62.) das Ergebnis auf 6:2 hoch. Mit ihrem zweiten Treffer des Tages markierte daraufhin Jule Wortmann den 7:2-Endstand (69.). Am kommenden Sonntag (4. 12.) wartet auf die Spielgemeinschaft im Aufeinandertreffen mit dem SV Germania Hauenhorst II die letzte Aufgabe des Jahres. „Holen wir auch da drei Punkte, sind wir voll im Soll“, blickte Krause bereits voraus. Gelingen soll das allerdings ohne vorherige Tiefschlafphase. 7 SG Holtwick/Legden – Matellia Metelen 7:2; Tore: 0:1 Kathrin Pöpping (13.), 0:2 Fabienne Iking (18.), 1:2 Nina Wortmann (22.), 2:2 Jule Wortmann (23.), 3:2 Nina Wortmann (24.), 4:2 Vera Hackenfort (52.), 5:2 Sophia Büttelbrock (59.), 6:2 Franziska Evelt (62.), 7:2 Jule Wortmann (69.)