Turnierreihe läutet Jubiläum ein

Osterwick

Jahrelang blieb es still in der Zweifachsporthalle in Osterwick, die Musikboxen setzten schon Staub an. Das wird sich ab dem kommenden Wochenende schlagartig ändern. Dann schallt wieder regelmäßig der mittlerweile berühmt berüchtigte „Can Can“-Mix durch die ganze Halle. „Unsere obligatorische Tor-Hymne“, grinst Dennis van Deenen. Nach zweijähriger Zwangspause sind die Osterwicker Jugendfußball-Hallenturniere in ihrer 24. Auflage als Volksbank-Baumberge-Cup zurück aus dem Corona-Winterschlaf. Dabei stehen diese unter einem ganz besonderen Stern, läuten sie schließlich die Feierlichkeiten rund um das 100-jährige Jubiläum des Rosendahler Sportvereins ein.

Von Leon Eggemann