Turo-Frauen dürfen schon wieder nicht zaubern

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr, zwei Stunden vor dem geplanten Anpfiff, sei die Meldung aus Metelen gekommen, dass dem Team nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung stehen. „Vielleicht wollten sie sich nicht abschießen lassen“, spekulierte Kölking, der als Ersatzprogramm eine Radtour von Horstmar nach Darfeld absolvierte, um sich das Spiel der Turo-Herren gegen GW Nottuln II anzusehen. Verbunden mit der Hoffnung, am kommenden Sonntag (10. 4.) sein eigenes Team im Heimspiel gegen den BSV Brochterbeck sehen zu dürfen.

Den Chefposten, den der 46-Jährige im Sommer 2019 übernommen hat, wird er auch in der kommenden Saison ausfüllen – unabhängig davon, ob sie weiter in der Bezirks- oder künftig in der Landesliga an den Start gehen. Ein paar Dinge anschieben will er, weitere Schritte in die Zukunft machen, das sei mit den Verantwortlichen besprochen worden. „Was die sportliche Situation und die Mannschaft selbst angeht, musste ich keine Sekunde überlegen“, versichert der Horstmarer. „Das passt hervorragend und macht auch Spaß.“

Weil rundum gute Stimmung herrscht, wird sich auch der Kader kaum verändern. „Wir wollen weiter Jahr für Jahr sehen, was sich aus der eigenen U 17 einbauen lässt“, ist der Trainer selbstverständlich froh über auswärtige Verstärkungen wie Carolin Gorsler, Janine Heuer und Pia Schemmer, will aber auch den eigenen Nachwuchs nicht aus dem Blick verlieren.

Ob sie im Jubiläumsjahr den Titel feiern dürfen? Die Darfelderinnen, die zudem im Kreispokal-Halbfinale ge

gen den VfL Billerbeck stehen, weisen drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer SV Langenhorst-Welbergen auf und haben es in den sieben noch ausstehenden Spielen nicht mehr selbst in der Hand. Sie müssen auf einen Ausrutscher des Konkurrenten hoffen – „und wir müssen vor allem unsere eigenen Aufgaben lösen“, betont Kölking. Wenn es am Saisonende nicht reiche, werde eben 2022/23 ein neuer Anlauf gestartet. „Wir haben das Projekt Aufstieg ohnehin nicht kurzfristig angelegt.“

Eine Sache wurmt ihn allerdings, denn wenn sie am Saisonende tatsächlich punktgleich wären und das Torverhältnis über Meisterschaft und Aufstieg entscheiden müsste, könnten die abgesagten und „nur“ mit 2:0 gewerteten Spiele zum Zünglein an der Waage werden: „Das könnte für uns noch richtig bitter sein.“