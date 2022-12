Umbruch mit hohem Spaßfaktor

Einen Grund, sich mit einem anderen Verein zu beschäftigen, konnte er beim besten Willen nicht finden. „Also habe ich es auch nicht getan“, zuckt Christoph Klaas mit den Schultern. Denn auf der anderen Seite kann er eine Reihe von Faktoren aufzählen, die ihm richtig Spaß bereiten: „Die Mannschaft ist charakterlich top, sportlich läuft es ordentlich, die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen funktioniert super, das Umfeld ist klasse.“ Deshalb gilt für „Klaasi“: Daumen hoch und weiter so – auch in der Saison 2023/24 als Trainer beim A-Ligisten Turo Darfeld.

Die Gespräche gingen schnell über die Bühne. „Nach dem großen Umbruch im Sommer war es ja ein bisschen wie eine Wundertüte“, sagt Alexander Vollmer, der sich gemeinsam mit Frank Bäumer und Bernd Albring um den Turo-Seniorenfußball kümmert. Die Integration der vielen jungen Spieler, die jetzt mehr und mehr in den Fokus rücken, klappe hervorragend. „Das ist sein Ding, da bringt er viel Lust mit“, lobt Vollmer den Trainer, der bei diesem Neuaufbau ein ganz wichtiger Baustein sei.

Dass sie seit vier Spielen auf einen Sieg warten und zuletzt gegen schlechter platzierte Mannschaften nicht so gut ausgesehen haben, sei ärgerlich, aber auch ein Stück weit verständlich, urteilt Klaas. „Wenn uns wichtige Leistungsträger ausfallen oder sie nicht in Form sind, wird es natürlich schwierig“, gibt der 38-Jährige zu. „Das soll keine Ausrede sein, ist für uns aber über Wochen noch nicht zu kompensieren.“ So schleppe sich sein spielender Co-Trainer Simon Lovermann nach verletzungsbedingt verpasster Vorbereitung nun angeschlagen durch, Hendrik Heßing habe bislang nur 118 Spielminuten absolvieren können, dazu fehle mit Auslandsstudent Felix Gövert eine ganz wichtige Säule schon seit 13 Spielen. Wenn dann noch wie vor der Partie bei GW Nottuln II mit Diogo Maia Rego und Florian Feitscher kurzfristig zwei Stürmer ausfallen, sei das nicht mehr aufzufangen.

Wobei der Trainer mit seinem 25-köpfigen Kader grundsätzlich bestens zufrieden ist. Wichtige Leistungsträger wie Carsten Daldrup, Julius Fliß, André Uphaus oder Sebastian Daldrup haben das Team im Sommer verlassen, viele junge Spieler aus dem eigenen Talentschuppen müssen die Lücken schließen. Da seien Fehler erlaubt. „Die Jungs machen Spaß und haben viel Potenzial“, berichtet Klaas. „Aber wir zeigen noch nicht, was wir können.“

Noch mehr herauskitzeln. das ist das Ziel. Zunächst in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause, dann in der weiteren Rückserie ab Februar, in der auch Felix Gövert wieder zur Verfügung stehen soll. Ab Januar wird auch Ionut-Marian Sarbu, Neuzugang von der SG Coesfeld 06, für Turo spielberechtigt sein. „Ich glaube weiter daran, dass wir es in die Top vier schaffen können“, zeigt sich Christoph Klaas überzeugt. Nach ganz oben, wo SW Holtwick, VfL Billerbeck und Union Lüdinghausen wohl den Titel unter sich ausmachen, ist der Zug abgefahren, aber das war auch nicht der Anspruch für diese erste Saison nach dem Umbruch. Doch Konkurrent Fortuna Seppenrade, mit sechs Punkten mehr auf Rang vier, wollen sie noch einkassieren – und dann mit vielen Spielern aus dem jetzigen Kader in der neuen Saison die nächsten Schritte machen: „Zumal wir mit dem neuen Dorfgemeinschaftshaus am Platz den Verein mit noch mehr Leben füllen können.“