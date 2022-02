„Verantwortungsvoll, nicht unfair“

Diskussionen über Fairness, angestrengte Blicke in das Regelwerk, enttäuschte Fußballer und gestresste Trainer – und das alles rund um ein Spiel, das gar nicht stattgefunden hat: Die Wogen schlagen angesichts des abgesagten Pokal-Viertelfinale zwischen Turo Darfeld und der SpVgg Vreden hoch. Markus Lindner wehrt sich jedenfalls vehement gegen den Vorwurf, dass sich Mannschaft und Verein mit dem Nichtantritt unfair verhalten hätten. „Wir wollten bei zwei Corona-Fällen und einiger Kontaktpersonen die Verantwortung nicht tragen“, betont der Turo-Trainer. „Wir befinden uns mitten in einer Pandemie, da muss ein Verband mal flexibler reagieren.“

Was war passiert? Schon im Vorfeld des für Sonntag angesetzten Pokalspiels plagten Lindner wegen etlicher verletzter oder verhinderter Spieler personelle Sorgen. Dann kamen zwei positive Coronatests hinzu – und Kicker, die sich als Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne begeben wollten. „Dann blieben mir nur noch zehn Spieler, darunter ein A-Jugendlicher“, berichtet der Trainer. Folglich habe er schon am Samstagvormittag das Signal an die Vredener gegeben, nicht antreten zu können. Dabei habe er nicht um eine Spielverlegung gebeten. „Engin Yavuzaslan wollte das Spiel aber nicht geschenkt haben, sondern es zu einem späteren Zeitpunkt austragen – was ich sportlich sehr fair von ihm finde.“

Das Problem: Die aktuell gültigen Coronaregeln des Fußball- und Leichtathletikverbandes sehen vor, dass die „spielleitende Stelle“ eine Partie dann absetzen kann, wenn „für drei oder mehr immunisierte Spieler einer Mannschaft wegen einer Erkrankung aufgrund des Coronavirus oder eines entsprechenden Krankheitsverdachts behördlicherseits Quarantäne angeordnet oder ein positives Testergebnis (Antigen-Schnelltest) vorliegt.“ Das sei in diesem Fall nicht erfolgt, stellt Pokalspielleiter und Kreisvorsitzender Willy Westphal fest – wobei Markus Lindner in Frage stellt, ob es aktuell an einem Wochenende möglich ist, so kurzfristig an die behördlichen Nachweise zu kommen. Auf dieser Grundlage machte Westphal deutlich, dass gespielt werden müsse, notfalls mit Turo-Kickern aus unteren Mannschaften. Für den Trainer keine Alternative, denn da müsse man die Kirche im Dorf lassen: „Wir haben einfach nicht das Potenzial, unsere Mannschaft aufzufüllen und dann gegen einen Oberligisten anzutreten.“

Für die SpVgg Vreden verständlicherweise bitter, weil dem Team im Rahmen der Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung ab dem 20. Februar, in der es noch um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde geht, erneut ein Spiel aus der Planung gekippt ist – wie schon am Mittwoch zuvor, als der 1. FC Bocholt einen Test abgesagt hatte. Auch die für den kommenden Sonntag geplante Begegnung beim niederländischen Zweitligisten De Graafschap fällt aus. „Für uns ist das total ärgerlich“, schüttelt Engin Yavuzaslan den Kopf. Dabei wollte er ausdrücklich seinen Trainerkollegen Markus Lindner aus der Schusslinie nehmen: „Er macht in Darfeld einen super Job.“ Allerdings müsste sich die Turo-Verantwortlichen schon fragen lassen, warum sie nicht schneller reagiert hätten und die endgültige Absage erst am Sonntagmittag in Vreden eingetroffen sei.

Dass sie nun auf der Grundlage der Statuten kampflos ausgeschieden sind und eine Strafe zahlen müssen, respektieren die Darfelder, betont Markus Lindner. Den Vorwurf, unfair gehandelt zu haben, findet er jedoch völlig ungerechtfertigt. Viel wichtiger sei es zu erwähnen, wie verantwortungsvoll seine fehlenden Spieler aufgetreten seien: „Denn es gibt es wichtigere Dinge für einen kleinen Dorfverein als ein Pokalspiel auf Kreisebene, auch wenn wir uns auf die Begegnung gefreut hatten.“