Westfalia hat noch Sand im Getriebe

Osterwick

Eines hat dieses erste Vorbereitungsspiel eindeutig unter Beweis gestellt. Bei der Westfalia müssen vor dem Saisonstart in einem Monat noch einige Stellschrauben gedreht werden. Deutlich mit 1:5 mussten sich die Osterwicker der DJK Eintracht Stadtlohn geschlagen geben. „Absolut kein gutes Spiel von uns. Da war noch nicht so viel wiederzuerkennen von der vergangenen Saison“, fand Tobias Paschert, der gemeinsam mit Mario Worms das Trainerduo in Osterwick bildet, klare Worte. Dennoch: Allzu hoch hängen wollte er diese Niederlage gegen den A-Ligisten auch nicht. „Da hatten einige wohl noch schwere Beine von den Trainingseinheiten der Vortage“, zuckte er mit den Schultern.