Wunschkandidat gibt Ja-Wort

Wie vorzeitig unter den geschmückten Weihnachtsbaum gesetzt, so dürfte es sich für Paul Pöpping angefühlt haben. Schleife gelöst, Päckchen geöffnet und darin ein wunderbares Geschenk gefunden – oder in diesem Fall: „Du führst mit deinem Wunschkandidaten ein erstes Gespräch, und er sagt sofort zu.“ So passiert mit Walter Okon, der gleich Feuer und Flamme für diese Aufgabe war. Die tritt der Billerbecker zur kommenden Saison 2023/24 als Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Holtwick/Legden an.

Es wird die Rückkehr in den Bereich, der ihm in seiner langen Trainerkarriere schon immer ein besonderes Anliegen war. „Frauenfußball ist mein Ding“, sagt Okon. „Die Mädels sind immer engagiert und offen für Neuerungen.“ Unabhängig von der Klasse, denn im Frauenbereich war der 56-Jährige zuletzt in der Westfalenliga unterwegs, wo er nach dem Corona-Abbruch 2020 das Team des VfL Billerbeck an Frank Averesch übergeben hat. Aktuell ist er die A-Junioren der JSG Schöppingen/Horstmar verantwortlich, mit denen er die Tabelle der Kreisliga B anführt. „Da war aber von vornherein klar, dass ich dort nur für ein Jahr aushelfe“, erklärt er. Danach freut er sich auf die SG Holtwick/Legden, mit der er eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen möchte.

Für die SG-Verantwortlichen um Paul Pöpping ist es ein Glücksgriff, die drohende Lücke nach dem angekündigten Abgang von Christina Krause so schnell und kompetent schließen zu können. „Natürlich hätten wir auch gerne weiter mit Christina zusammengearbeitet“, erklärt der Koordinator für den Frauenfußball in der SG Holtwick/Legden. „Denn sie hat die Zusammenführung der beiden Mannschaften vor zwei Jahren super gelöst.“ Nun aber habe sie dankenswerterweise sehr frühzeitig mitgeteilt, im Sommer eine neue Herausforderung zu suchen – weshalb sich Pöpping umgehend um eine Nachfolge bemühte: „Ich kenne Walter Okon schon lange, und wir haben zum Glück auch sehr schnell zusammengefunden.“

Okon selbst hat viele Jahre die Schuhe für seinen Heimatverein Westfalia Osterwick die Schuhe geschnürt, war unter anderem Trainer bei SW Beerlage und insgesamt acht Jahre im Frauenbereich des VfL Billerbeck tätig, darunter vier Jahre bei der ersten Mannschaft in der Westfalenliga. Jetzt geht es – voraussichtlich – in die Bezirksliga, wo er eine sehr junge Mannschaft übernehmen wird. „Genau das ist der Reiz“, lächelt er. Denn die Platzierung in der Tabelle sei die eine Sache, noch viel wichtiger aber die Entwicklung, die er mit seinem Personal nehmen könne. Unter Christina Krause habe das Team viele Schritte nach vorne gemacht: „Künftig wollen wir uns weiter verbessern und sehen, was dann möglich ist.“

Am Potenzial soll es nicht scheitern. Zumal die SG Holtwick/Legden auch breit aufgestellt in die nächste Saison gehen will. „Wir haben drei Frauenmannschaften, darauf sind wir stolz“, betont Paul Pöpping. Ein wichtiger Faktor, um allen interessierten Spielerinnen auch Praxis bieten zu können. Aus dem Kader der ersten Mannschaft habe es bis auf einige wenige Ausnahmen, die sich Bedenkzeit erbeten hätten, durchweg Zusagen gegeben. „Nur Vera Hackenfort liebäugelt mit dem Ruhestand“, hofft Pöpping ebenso wie Walter Okon, trotzdem weiter auf die Ausnahmespielerin setzen zu können. Ansonsten wachse viel aus der eigenen Jugendspielgemeinschaft nach – genau das soll der Weg sein: „Wir wollen auf die eigenen Leute setzen.“