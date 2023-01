Bonn hält Meister Alba auf Distanz

Die Telekom Baskets Bonn haben die Tabellenspitze in der Basketball-Bundesliga vor Verfolger Alba Berlin erfolgreich verteidigt.

Die Bonner um Tyson Ward holten den sechsten Liga-Sieg in Serie.

Die Rheinländer starteten durch ein 101:92 (52:43) bei ratiopharm Ulm erfolgreich ins neue Jahr und liegen damit weiter zwei Zähler vor Titelverteidiger Berlin, der sich vor 6142 Zuschauern mit 99:74 (46:36) gegen die Fraport Skyliners Frankfurt durchsetzte. Direkt dahinter folgt der FC Bayern München, der bei den Rostock Seawolfes mit 78:65 (53:30) gewann.

Die Bonner, bei denen Tyson Ward mit 18 Punkten bester Werfer war, holten damit den sechsten Liga-Sieg in Serie. Am 15. Januar kommt es in Berlin zum großen Gipfeltreffen mit dem Meister, der sich gegen Frankfurt zwischenzeitlich schwer tat. Gegen Ende des dritten Viertels bestrafte Frankfurt die vielen Berliner Fehler und war plötzlich wieder auf sechs Zähler dran (61:55). Schließlich setzte sich aber der Club aus der Hauptstadt klar durch, auch dank der 22 Punkte von Tim Schneider.