Deutsche Basketballerinnen überzeugen gegen Bosnien

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat nach einer dominanten Vorstellung den zweiten Erfolg im dritten EM-Qualifikationsspiel geschafft. Die Auswahl von Bundestrainer Walt Hopkins gewann in Weißenfels gegen Bosnien und Herzegowina mit 97:58 (49:39).

In Satou Sabally stand die aktuell beste deutsche Basketballerin dem DBB-Team nicht zur Verfügung. Trotz einiger Ballverluste fand die deutsche Mannschaft im ersten Länderspiel seit einem Jahr früh ihren Offensivrhythmus. Auf 22 Punkte im ersten ließen die Gastgeberinnen 27 Zähler im zweiten Viertel folgen, zur Pause hatten sie sich eine 49:39-Führung erspielt.

Auch nach der Pause dominierte das DBB-Team: Die deutschen Basketballerinnen spielten dank Marie Gülich, die 18 Punkte erzielte, ihre Vorteile am Brett aus und kamen durch zahlreiche Schnellangriffe zu einfachen Punkten. Alina Hartman, der 17 Punkte gelangen, traf innerhalb von zwei Minuten vier Dreier. Durch ein 29:8 im dritten Viertel hatten sich die Gastgeberinnen vor dem Schlussabschnitt auf 31 Zähler Differenz abgesetzt.

Am Sonntag geht es für das deutsche Team mit einem Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien weiter. Die restlichen beiden EM-Qualifikationsspiele finden im Februar 2023 statt. Die Gewinner der zehn Qualifikationsgruppen sowie die vier besten Zweiten qualifizieren sich für die Europameisterschaft, die im kommenden Jahr in Israel und Slowenien stattfinden wird. Eine deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat zuletzt 2011 an einer EM teilgenommen.