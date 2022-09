Herbert von EM-Euphorie angetan - «Noch nie so gesehen»

«Die Arena war ein sechster Mann für uns. Die Fans sind uns zur Seite gesprungen und haben uns in schwierigen Situationen geholfen. So eine Stimmung habe ich in Deutschland noch nie gesehen», sagte der 63 Jahre alte Chefcoach bei einer Pressekonferenz im Teamhotel in Köln. Deutschland hat bislang alle drei Spiele für sich entschieden und damit den besten EM-Start der Geschichte hingelegt.

In den drei Partien war die Arena mit jeweils 18.017 Zuschauern ausverkauft. So dürfte es auch am Dienstag gegen Europameister Slowenien mit NBA-Starspieler Luka Doncic sein. «Wir wollen am besten als Gruppenerster weiterkommen, das hilft uns im weiteren Verlauf des Turniers. Wir haben noch zwei wichtige Spiele. Es ist schön, dass wir im Achtelfinale stehen, aber wir haben noch was vor», sagte Center Johannes Thiemann.