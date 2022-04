Herzprobleme: Pause für Crailsheims Radosavljevic

Der 28-Jährige hatte bei der Crailsheimer Niederlage in Bamberg vergangene Woche sein Comeback nach einer Corona-Infektion gegeben. Er habe zuvor bei einer Nachuntersuchung in Würzburg vom Arzt Grünes Licht bekommen und sei daraufhin alleine zu der Partie gereist, so der Club.

Am Montagabend habe Radosavljevic ein Herzstechen verspürt, was zu einem Aufenthalt im Krankenhaus geführt habe, so die Merlins weiter. «Die Untersuchungen laufen noch, erste Entwarnung wurde gegeben, zwingen ihn aber trotzdem zu einer Pause von 14 Tagen», heißt es in der Mitteilung des Vereins. «Das, was Boggy vor dem Bamberg-Spiel gemacht hat, machen nur ganz wenige Spieler. Das zeigt, wie sehr er der Mannschaft helfen will und was für eine wichtige Rolle er bei uns hat», sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat. «Jetzt hoffen wir, dass er so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt und dem Team im Endspurt mit 100 Prozent Leistungsfähigkeit helfen kann.»