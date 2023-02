Modus des deutschen Basketball-Pokals wird geändert

In den vergangenen 14 Jahren war der Start lediglich für Bundesligisten möglich. So soll es ab der kommenden Spielzeit eine vorgeschaltete Runde geben, an der die Bundesliga-Plätze eins bis acht des Vorjahres nicht teilnehmen. Die Topclubs greifen dementsprechend erst im Achtelfinale ein.

«Wir sind davon überzeugt, dass der beschlossene Modus den Pokalwettbewerb weiter aufwerten wird», sagte Geschäftsführer Stefan Holz. Der Funktionär geht davon aus, dass die beiden Ligen so weiter zusammenrücken. Die Zweitligisten treffen in der vorgeschalteten Runde auf die Bundesligisten und können sich so für das Achtelfinale qualifiziert. Die Zweitligisten haben dem BBL-Vorschlag einstimmig zugestimmt, wie es in der Mitteilung hieß.