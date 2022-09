Nowitzki als Gast für RTL an der Seitenlinie

Dies teilte der Kölner Sender am Dienstag einige Stunden vor Beginn der Partie am Abend (20.30 Uhr/RTL und Magentasport) mit. Der 44 Jahre alte Nowitzki, bei der EM als Turnierbotschafter dabei, soll vor dem Spiel neben Moderatorin Laura Papendick an der Seitenlinie stehen. Bisher hatte Magentasport online und kostenlos alle deutschen Spiele gezeigt, nun wird das Viertelfinale auch im Free-TV ausgestrahlt.

Für die Basketballer ist der erste EM-Halbfinaleinzug seit 2005 möglich, damals war Nowitzki als Power Forward noch die überragende Figur des deutschen Teams. Erst vor knapp zwei Wochen war das Nationaltrikot des Würzburgers unter das Hallendach gehängt worden, seine Nummer 14 wird nicht mehr vergeben. Das Viertelfinale gegen die Griechen und NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo kommentieren wird Frank Buschmann.