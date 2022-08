Nowitzki ist mit Leben nach Karriere zufrieden

«Ich bin in so einer Zwischenphase, um zu finden, was ich in Zukunft wirklich machen will. Jetzt sind es über drei Jahre, trotzdem fühle ich mich noch sehr wohl mit der Familienzeit», sagte der 44 Jahre alte Würzburger der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der Basketball-EM, bei der Nowitzki als Botschafter dabei ist.

Er habe genug Aufgaben, sagte der ehemalige Profi der Dallas Mavericks. «So richtig weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Es ist eine schöne Zeit, das so zu genießen. Ich kann reisen, wann ich will. Ich bin mein eigener Boss, mir schreibt keiner was vor», sagte Nowitzki. Mit seiner Frau Jessica und den drei Kindern Malaika, Max und Morris lebt er weiter in Texas. Anders als während seiner aktiven Karriere hat Nowitzki jetzt aber nach eigenen Angaben regelmäßig Zeit, nach Europa und auch nach Deutschland zu kommen.