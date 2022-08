Nowitzki lobt neuen Kapitän Schröder: «Er hat den Swag»

«Wir haben viel Talent dabei und einen guten Kader. Wir hoffen so ein bisschen, dass die Fans uns nach vorne pushen. Ich hoffe, wir können eine tolle EM spielen», sagte der 44-Jährige bei einer Medienrunde in Frankfurt am Main. Die Basketballer hatten Tests gegen Belgien und die Niederlande zuletzt gewonnen, nun steht in Hamburg der Supercup auf dem Programm.

Zur EM, die am 1. September mit dem Spiel gegen Frankreich beginnt, sagte Nowitzki: «Das wird Top-Werbung für unseren Sport. Was am Ende rausspringt, ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass wir rauskommen aus der schweren Gruppe.» Neben Frankreich warten auch Litauen und Europameister Slowenien mit Dallas-Mavericks-Star Luka Doncic in Köln auf das Team von Bundestrainer Gordon Herbert.

Dass Dennis Schröder nach der Aussortierung von Robin Benzing Kapitän ist, bewertet Nowitzki positiv. «Ich freue mich für ihn, dass er die Rolle übernimmt. Er ist unser bester Spieler. Die große Last liegt auf ihm, er muss die Mannschaft antreiben und scoren», sagte Nowitzki. Aufbauspieler Schröder habe «eine Menge auf seinem Teller», fügte der NBA-Champion von 2011 an. «Aber er hat den Swag und das nötige Selbstvertrauen.»