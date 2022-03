Rickey Pauldings Abschiedsspiel in Oldenburg angekündigt

Soll am 4. Juni in der EWE Arena verabschiedet werden: Oldenburgs Rickey Paulding.

Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, soll der 39-Jährige am 4. Juni in der EWE Arena verabschiedet werden. Die Baskets erwarten einen «der emotionalsten Momente in der Geschichte» des Clubs. Zwischen 2007 und 2022 hat der US-Amerikaner Paulding in der BBL ausschließlich für die Niedersachsen gespielt.

«Das wird ein sehr spezieller Moment für mich und meine Familie werden», wurde Paulding in einer Mitteilung zitiert: «All diese Erinnerungen, die Menschen hier, die mich in diesen 15 Jahren auf und neben dem Court begleitet haben. Ich hoffe, dass trotz der Pandemie möglichst viele Fans dabei sein können.»

Der Baskets-Kapitän hatte im Oktober den Abschied nach seiner 15. Saison in der BBL angekündigt. 2009 hatte er den Meistertitel und 2015 den Pokalsieg geholt. Am Wochenende absolvierte Paulding sein 575. Bundesligaspiel und entschied durch einen Treffer wenige Sekunden vor Schluss das Duell gegen die BG Göttingen mit 86:85.