Zeitung: Herbert neuer Trainer der deutschen Basketballer

Der frühere Bundesliga-Coach Gordon Herbert wird einem Medienbericht zufolge neuer Basketball-Bundestrainer. Der 62 Jahre alte Kanadier folgt auf Henrik Rödl, dessen vierjährige Amtszeit Ende August geendet war.

Dies berichtete das Magazin «BIG - Basketball in Deutschland». Der Deutsche Basketball Bund will den neuen Bundestrainer um 13.00 Uhr in Hagen offiziell präsentieren.

Herbert war zuletzt Assistenztrainer der kanadischen Nationalmannschaft, als Vereinscoach war er vergangene Saison für den russischen Club Awtodor aus Saratow tätig. In seiner langen Laufbahn trainierte er in Deutschland s. Oliver Würzburg, Alba Berlin und mehrfach die Skyliners aus Frankfurt. Seinen Trainer-Vertrag mit den Hessen hatte er ab März 2019 zunächst ruhen lassen, um sein Heimatland unter anderem bei der Weltmeisterschaft in China zu betreuen.

Er soll das deutsche Team um Anführer Dennis Schröder nun unter anderem zur Heim-EM im kommenden Jahr mit der Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin führen. Zudem steht für die DBB-Auswahl die Qualifikation für die WM 2023 in Indonesien, Japan und die Philippinen und damit verbunden auch für Olympia 2024 in Paris an. Bei den Sommerspielen von Tokio war das deutsche Nationalmannschaft erstmals seit 2008 wieder bei Olympia dabei gewesen und im Viertelfinale gegen Europameister Slowenien ausgeschieden.